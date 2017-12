/ El Ministro informó el viernes, en una rueda de prensa, que la empresa estatal dejará de ensamblar y producir celulares en 2018 debido a que no se puede hacer frente, en el mercado nacional, a la competencia de las tecnológicas asiáticas"El tema de celulares es mucho más complejo. Para esta clase de industria en el mercado hay mucha competencia con la industria china o coreana que van renovando cada cierto año, es difícil competir", admitió al anunciar que por esta razón se decidió no producir el siguiente año celulares y focalizarse en el ensamblaje de computadoras portátiles y de escritorio.Rojas explicó que la principal dificultad que tiene la empresa es competir con la actualización periódica que realizan las firmas asiáticas a sus productos.La empresa pública, que opera desde 2013, ofreció al mercado boliviano a finales del 2015 dos modelos de celulares de gama alta y media, bajo la premisa de ensamblar 35.000 por año que, sin embargo, no tuvieron la aceptación esperada.Consultado sobre los celulares de Quipus que falta comercializar, Rojas señaló que a través de una alianza con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) se promociona la venta de los celulares, además existe acuerdos de financiamiento con los policías y militares para su adquisición en cuotas.Barral lamentó, en declaraciones a la prensa, que toda la producción de ordenadores de la empresa se obligue a adquirir a los gobiernos municipales para su entrega a los estudiantes.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi