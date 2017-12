/ Colombia autorizó el envío de unas 50 toneladas de pernil de cerdo a Venezuela , luego de las protestas que se registraron en ese país por la falta de esta comida típica en Navidad , según informaron este sábado las autoridades.Los dos primeros camiones llegaron a Venezuela la noche del viernes y entre ambos sumaron unas 50 toneladas de comida, explicó a la AFP una fuente reservada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).Este sábado “hay otros dos (camiones) listos (para partir), pero no han terminado los trámites”, agregó, sin precisar el número de perniles de este cargamento.El Ministerio de Transporte explicó que se concedió “un permiso especial” a una empresa con el objetivo “de que se transporten los (…) perniles de cerdo a la ciudad de Barinas”, situada al oeste de Venezuela Lee también: La “revolución del pernil” genera conflicto en Venezuela C ientos de venezolanos salieron a las calles esta semana para protestar por no recibir los perniles que el gobierno les prometió a través de un programa de comida a precios subsidiados.El mandatario Nicolás Maduro aseguró que la falta de este alimento se debió a un “sabotaje internacional” y apuntó directamente a Portugal.Los venezolanos sufren una severa escasez de alimentos básicos y medicinas, así como una desbocada inflación que el FMI proyecta en más de 2.300% para 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi