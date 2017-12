© Naman Wakil

Ecuador festejó una serie de éxitos mundiales en el 2017, cuyos seleccionados sobresalieron en las categorías prejuvenil , juvenil y sénior . La pesista Neisi Dajomes lidera este selecto grupo con tres preseas de oro juveniles, dos de plata y una de bronce en la élite.Cuatro deportistas obtuvieron medallas históricas para el país. La marchista Glenda Morejón ganó el título mundial prejuvenil en la prueba de los 5 000 metros. Ninguna otra andarina ecuatoriana alcanzó antes un triunfo parecido.En esa lista también está Carlos Mina , quien se convirtió en el primer pugilista ecuatoriano en ganar una presea de bronce mundial dentro de la categoría absoluta.De esa manera superó el quinto puesto alcanzado por Marlon Delgado en el Mundial del 2015.La nadadora de aguas abiertas, Samantha Arévalo , también obtuvo una medalla de plata histórica al terminar segunda en el Mundial de Natación en Hungría.Ese y otros triunfos hicieron que el Comité Olímpico Ecuatoriano ( COE ) la designara como la mejor del 2017, en damas.El ajedrecista Kevin Noboa se sumó a este grupo tras ganar la presea de bronce mundial en Uruguay.Es histórico porque superó el quinto lugar de Carlos Matamoros (Gran Maestro), alcanzado hace más de 30 años en el Mundial Sub 16.Los cuatro seleccionados con preseas históricas tienen metas ambiciosas para el 2018.Para Morejón será un año de transición porque participará en 10 km. Noboa ascenderá a la categoría sénior; Mina y Arévalo, entre otros retos internacionales, apuestan por los Juegos Sudamericanos en Bolivia .A propósito de Mina, cerró el 2017 con un honroso tercer lugar en el ranking mundial dentro de la división de 81 kilos.Fue superado por el peruano José Martínez y el ruso Triapishko Alexandr. Por esa ubicación y la medalla, el Departamento Técnico Metodológico del COE lo nominó por segundo año seguido como el mejor deportista en varones .Según Mina, sus tres meses de preparación en Las Vegas, Estados Unidos, con el equipo técnico de Floyd Mayweather Sr ., fue clave para su campaña en el 2017.?Allí gané experiencia y pude corregir mis falencias técnicas. Me ayudó para alcanzar la medalla mundial?.A su criterio, ser tercero es el mundo no es fácil, se requiere trabajo y perseverancia.Se siente satisfecho por lo conseguido hasta ahora, pero su meta es el podio olímpico en Tokio 2020. Con ese propósito, el 2018 hará campamentos internacionales y seguirá entrenándose con Mayweather. ?Prepararse fuera del país es la mejor forma de evaluarse?.Las pesistas Neisi Dajomes y Alexandra Escobar terminan cuarta y séptima en el ranking, en las categorías de 75 y 58 kilos, en ese orden.Samantha Arévalo se ubicó séptima.Durante el 2017, Ecuador sumó preseas en copas del Mundo. La triatleta Elizabeth Bravo ganó oro en Salinas. Arévalo obtuvo bronce en Portugal, en aguas abiertas. Hay medallas mundiales obtenidas en levantamiento de potencia .Glenda Morejón y David Hurtado impusieron récords en el Race Walk Championships Alexandra Escobar y Angie Palacios se destacan en Mundial de Halterofilia Neisi Dajomes consiguió la medalla de plata en el Mundial de Halterofilia Diego Arévalo y Lisbeth Vicuña anhelan ser los relevos de Ecuador.

