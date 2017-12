© Naman Wakil

En el año que termina, la investigación espacial dio pasos agigantados en materia espacial, genómica y ambiental. Hitos como la edición embrionaria y las imágenes en alta resolución de Saturno fueron, entre otros, algunos de los elementos más destacados en los que trabajaron los científicos a lo largo del 2017.Y es que en estos 12 meses no solo se pudo ver de cerca a uno de los gigantes del Sistema Solar . A nivel microscópico, por mencionar un caso, los científicos lograron descifrar la manera de editar genéticamente a un organismo humano con la finalidad de eliminar una imperfección congénita.Además, las pruebas paleontológicas en laboratorio demostraron que el linaje del Homo sapiens no se separó de sus antecesores en África, sino que fue en las exploraciones por Europa cuando se determinó el cambio definitivo del mapa genómico de la especie.La investigación medioambiental no quedó de lado.Y, en efecto, a mediados del año las teorías sobre el calentamiento global tuvieron la mejor demostración tras el desprendimiento del iceberg Larsen C, en la península antártica, que implicó que un billón de toneladas de agua congelada vayan directamente al mar.La búsqueda de nuevos horizontes para la humanidad no se hizo esperar.Empresas y organizaciones como SpaceX y la Agencia Espacial Estadounidense ( NASA , por sus siglas en inglés) dieron un paso en firme para financiar las primeras exploraciones con personas en Marte .A este trabajo en pos de una mejor comprensión del universo se sumó la construcción del Telescopio Europeo Extremadamente Grande , que desde el desierto chileno explorará la galaxia con la finalidad de detectar posibles amenazas y tomar imágenes en alta resolución de fenómenos estelares.A continuación presentamos un resumen con ocho hitos científicos que marcaron la agenda de este 2017.Un visitante lejanoOumuamua es el nombre que recibió el asteroide interestelar que fue descubierto en octubre por el proyecto Pan-Starrs1 de la Universidad de Hawái.Este objeto cruzó el Sistema Solar a una velocidad de315 000 kilómetros por hora. Es el primero que proviene de otro sistema.SaturnoTras un viaje de 13 años alrededor del sexto planeta del Sistema Solar, la sonda Cassini finalmente se adentró en la atmósfera de Saturno para recolectar datos sobre la constitución de este cuerpo celeste.El aparato, además, recorrió los anillos del planeta.Precisión cósmicaLa deformación del espacio-tiempo debido al choque de dos cuerpos es, a breves rasgos, lo que Einstein teorizó como ondas gravitatorias.El 17 de agosto, esto fue comprobado luego de detectar las ondas que creó la colisión de dos estrellas, hace 130 millones de años.Grieta ambientalEl 12 de julio se desprendió la plataforma C de la barrera de hielo de Larsen, ubicada en la península antártica.El bloque que se separó fue de 5 800 kilómetros cuadrados y su presencia en mar abierto incidió en el crecimiento de las aguas de los mares a escala mundial.Edición genéticaInvestigadores estadounidenses publicaron en agosto en la revista Nature un nuevo procedimiento para corregir malformaciones congénitas.A través de la edición Crispr-Cas9 ellos modificaron el genoma de embriones humanos con cardiomiopatía hipertrófica.Tras el homo sapiensEn mayo de este años se dio a conocer la evidencia fósil más antigua del actual Homo sapiens.Los restos encontrados se descubrieron en el yacimiento Jebel Irhoud (Marruecos) y datan de hace 300 000 años,100 000 años antes de lo que se conocía.Un nuevo continenteA inicios del año, Zelandia llegó a ser el séptimo continente del planeta.Por 60 millones de años, sus secretos estuvieron escondidos bajo el océano Pacífico luego de que se separara de Australia.Su área es de 4 900 000 kilómetros cuadrados (93% hundido en el mar).Otros horizontesEn febrero, un equipo científico europeo-estadounidense dio a conocer a Trappist-1.Este sistema está compuesto por una estrella principal y siete planetas que podrían albergar vida. Los exoplanetas se ubican a 40 años luz de distancia de la

