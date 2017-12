/ "Si lo que está diciendo es evaluar cualquier tipo de alianza con nosotros, me parece que es peligroso que plantee una posibilidad como esa ante circunstancias tan delicadas como que en Chile hay una oposición que se instalará y requiere de la más amplia unidad democrática". Con esas palabras respondió hoy el diputado comunista Hugo Gutiérrez a las declaraciones que emitió en la víspera el canciller Heraldo Muñoz sobre el futuro de la Nueva Mayoría.En entrevista con La Tercera, el ministro de RR.EE. señaló que es "indispensable" fortalecer la relación entre la DC y el mundo de la socialdemocracia". En ese sentido, agregó que "veo prioritario recomponer una relación de confianza entre el PPD, el PS, el PR y la DC. A eso agregaría realizar una reflexión sobre el vínculo con el PC y sectores del Frente Amplio".Las declaraciones del ministro, que se producen en momentos en que en su partido lo promueven como futura carta para encabezar el PPD y cuando en sectores del oficialismo apuestan por el término de la Nueva Mayoría, provocaron una dura arremetida por parte del PC. "Jamás se hubieran hecho las reformas en los gobiernos de la Concertación.Tuvimos un rol protagónico en articular eso y el canciller, en el fondo, expresa falta de sintonía con la Presidenta y sus reformas", dijo el diputado PC Daniel Núñez, mientras que el integrante de la comisión política Juan Andrés Lagos señaló que no es momento de "intentar coaliciones que han sido superadas por la historia", y apuntó a la necesidad de una "convergencia amplia que no excluya a nadie del amplio mundo progresista y de izquierda. Desde la DC, el PRO y el FA.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi