El Rey sabio no resultó tan ?sabio? desde la perspectiva del Príncipe guerrero. El ex Mashi usó esas metáforas para referirse a la entrega del mando a su sucesor.Esperaba que el Rey sabio mantuviera el libreto, pero éste terminó trazando un camino propio y habló del diálogo, las puertas abiertas y la tolerancia, algo que va contra la esencia del Príncipe guerrero. Lenín Moreno invitó a todos -partidos, empresarios, banqueros, indígenas, periodistas- para calmar los ánimos.Pero eso no ha sido tan sabio que digamos, como tampoco lo ha sido ignorar al Príncipe guerrero.Figuras y hechos del 2017: Un incomprendido por los magistrados Figuras y hechos 2017: Otra mesa, pero con los mismos chefs y menú Figuras y hechos 2017: Una América muy grande, pero muy sola con Trump

