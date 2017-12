/ El presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, ha estado trabajando en la propuesta de nombres que entregarán los partidos de Chile Vamos al presidente electo, Sebastián Piñera, para conformar el gabinete del próximo gobierno. En forma paralela se prepara para asumir en marzo como diputado por el distrito de Las Condes y, junto a otros cinco parlamentarios, conformará la primera bancada de diputados de Evópoli, que la próxima semana definirá a su jefe.Undurraga adelanta que buscarán ser una bancada moderna y que se impondrán en la negociación de la presidencia de la Cámara y de las respectivas comisiones. También dice que el espíritu de Evópoli será de apertura y de promover "acuerdos" con todos los sectores.¿Cómo se posicionará Evópoli en el futuro gobierno? Nosotros venimos trabajando desde el 29 de enero de 2015 con la fundación de Chile Vamos y en la construcción de esta coalición. No solo hemos aportado una mirada liberal, sino que también aportamos votos en la elección de concejales, primarias y en las parlamentarias. Hemos construido una visión moderna de la centroderecha y vamos a ser un partido de gobierno propositivo, gestor, donde le toque jugar, ya sea en el Parlamento o en el gabinete. Vamos a ser relevantes, porque nuestras banderas de lucha no son tozudez sino convicciones y pretendemos, al menos, llevarlas a discusión para que se transformen en ley o sean políticas de Estado. La campaña de Sebastián Piñera terminó con él diciendo en el Caupolicán que el origen de tu cuna no determina el futuro de tu vida. Les guste o no, eso fue una bandera de Felipe Kast y de Evópoli en las primarias.Habla de banderas, ¿cuáles serán esas desde marzo? Nuestros temas son los niños, eso es indudable, mejorarles la calidad de la educación. Eso para nosotros es tan o más relevante que la gratuidad en educación superior. El acceso universal a salas cuna es importante. Queremos calidad en educación para que luego haya libertad para optar. La Araucanía también será tema para nosotros, es una región donde no se han invertido bien los recursos. Vamos a estar en eso: modernización del Estado, ciudades justas, emprendimiento, deporte, cultura.Sobre educación, Felipe Kast ha señalado, luego de la elección, que se debe retomar el copago en los colegios. ¿Cuál va a ser la postura de Evópoli y de su bancada? Tenemos que discutirlo más profundamente. Si se puede mejorar la educación aportando por la vía de los padres, no veo el problema.Pero hoy hay una ley que fue impulsada por este gobierno y que eliminó el copago, la selección y el lucro. ¿Se buscará retroceder? La postura de la bancada es seguir profundizando en beneficio de los niños; las leyes están hechas y no las desconocemos. No venimos a borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Hay que profundizar y mejorar las reformas, las reformas no son estáticas, e incluso hay consenso en que la reforma educacional no quedó bien hecha.¿Qué significa profundizar en la reforma educacional?, ¿retomar el copago, por ejemplo? Si hay consenso con eso, ¿por qué no? Si no hay consenso, no se va a poder realizar, porque el consenso no solo se necesita en Chile Vamos, no tenemos la mayoría, por lo que hay que dialogar con otros sectores.Ya han comenzado las negociaciones para lograr acuerdos en la administración de la Cámara. RN y la UDI han intentado tender puentes con la DC. ¿Cuál será el rol de Evópoli? El cómo se administra la Cámara es una discusión en la que Evópoli tiene que estar presente. Tenemos seis votos que son tan importantes como los votos que hay que ir a conseguir para obtener la mayoría. No pretendemos quedarnos debajo de la mesa ni vamos a actuar como buzón en un acuerdo entre la UDI y RN. Nuestros votos no están endosados por el hecho de ser de Chile Vamos.¿Y qué le parece la idea de tender puentes con la DC? No solo hay que tender puentes con la DC, sino también con los radicales, con los independientes, hay que generar consensos. Eso es coherente también con lo que dijo Sebastián Piñera durante toda la campaña. Nosotros no vamos a gobernar solo para Chile Vamos, sino que para todo el país.En la centroderecha han dicho que este acuerdo puede ser el inicio de cómo será el rol de la oposición en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cree que esto puede ser una primera señal? Sí, con eso mediremos nuestra capacidad de lograr acuerdos y también la voluntad y receptividad de la futura oposición. Yo espero que esto se materialice. El país necesita de parlamentarios de gobierno y de oposición. El país se pronunció fuertemente por un presidente que le planteó a Chile la necesidad de gobernar para todos.El senador RN Francisco Chahuán dijo que, además de este acuerdo, un primer paso será consensuar una agenda legislativa. ¿Evópoli ha analizado ciertos proyectos de ley que deberán estar en el primer periodo legislativo? Aún es muy adelantado, pero tenemos que ir a jugar rápido a la cancha. Tenemos que plantear los temas en los que la gente nos respaldó, como lo tributario y pensiones. No podemos dejar esas cosas para último minuto.Felipe Kast dijo que eventualmente votaría en contra de extender la gratuidad en la educación superior. ¿Esa será también la postura de su bancada? No hemos consensuado aún nuestra postura, pero creemos firmemente que cuando uno gobierna se debe priorizar, aunque eso signifique ponerse colorado. Uno no puede quedar bien con todos. El objetivo es mejorar las condiciones de vida a todas y cada una de las personas.¿Cuál será el rol de Felipe Kast, ex candidato presidencial? ¿La bancada será independiente de su figura? Yo no entiendo por qué esa pregunta. Felipe Kast es parte de un equipo, de un colectivo como yo también lo soy y Luciano Cruz-Coke o los seis diputados lo son, como los integrantes de la mesa y todos los militantes y los futuros ministros, subsecretarios e intendentes. No armamos un partido político en torno a una figura. Felipe por cierto que es muy relevante, pero Evópoli es un proyecto, es a largo plazo y eso no se construye solo en torno a Felipe Kast, sino en base a ideas. Que le haya tocado encarnar esas ideas solo a Felipe en este periodo, es evidente, porque ha sido nuestro único parlamentario, pero desde el 11 de marzo en adelante lo vamos acompañar siete parlamentarios más.Le pregunto porque la renuncia de Jorge Saint-Jean de la presidencia de Evópoli abrió un debate interno sobre el desafío de crecer como partido más allá de la figura de Felipe Kast. Felipe Kast es quien nos ha convocado a todos nosotros a participar en política. Aquí no hay divisiones entre Felipe Kast y el resto.¿Cómo será la bancada de Evópoli en términos valóricos? En términos valóricos esta es una bancada que va a respetar cada una de las posiciones de los integrantes de la misma. La voluntad que he visto es de colegiar la mayor cantidad de puntos de vista en relación a nuestro accionar como parlamentarios, que votemos unidos. Pero si en algún momento no votamos unidos, no hay problema. Tenemos que hacer una buena tarea legislativa, nosotros vamos a trabajar para que se reelija a alguien de los nuestros en cuatro años más.¿Cómo será su postura ante el Frente Amplio? Sentimos que el Frente Amplio es un adversario político, pero esperamos llegar a acuerdos con todo el mundo. Evópoli no va a vetar a nadie para llegar a acuerdos. Yo supongo que todos los que fuimos elegidos buscamos luchar por el bien común; tendremos recetas distintas, pero tenemos un objetivo principal que es mejorar la vida de todas las personas.¿Cómo manejará Evópoli la relación con la UDI? ¿Cómo congeniarán en el gobierno el partido más conservador con el más liberal? No creo que seamos los partidos 'más conservadores' o 'más liberal'. En las posturas valóricas hay transversalidad y ya hemos construido una coalición exitosa, con todas las diferencias que hemos tenido con la UDI. Yo no veo por qué esa coalición vaya a romperse por diferencias con la UDI. Logramos candidato único, lista única, hemos sido exitosos y eso continuará.¿Van a insistir con el matrimonio igualitario? Ese puede ser un punto de tensión con la UDI. Para nosotros es importante el matrimonio igualitario. Creemos que debemos, al menos, someterlo a votación en el Parlamento.¿Cómo ha sido la búsqueda de nombres para proponer a Sebastián Piñera para los cargos de ministros, subsecretarios, intendentes y seremis? Ha sido un trabajo duro, desafiante, en el cual nos hemos encontrado con mucha gente muy generosa que está dispuesta a aportar, no solamente desde el punto de vista de los ministerios, si es que los tuviésemos, sino que a colaborar y ponerse a disposición del gobierno de Sebastián Piñera y de Chile Vamos desde la posición donde le toque jugar.¿Ha costado encontrar nombres? No es que haya costado o no haya costado. Nosotros le vamos a proponer nombres que obviamente sean de nuestras filas, que tengan la doble condición de ser aptos técnicamente y que tengan, por cierto, alguna experiencia política, tomando en consideración que somos un partido nuevo y que más del 90% de nuestros militantes nunca habían militando en ningún otro partido, no tienen tanta historia política como el resto de los partidos.¿Van a a proponer independientes cercanos al partido? Lo más natural es buscar personas que han renunciado, entre comillas, a su libertad, por militar, y no solo por creer en un proyecto político como Evópoli, sino por ser partícipe de la construcción del mismo.¿Pero debería haber espacio para los independientes? Por supuesto que debería haber espacio para los independientes, así como debería haber espacio para los Evópoli, los UDI, los RN y los PRI. Tenemos que ser capaces de ampliar nuestra coalición y de involucrar más cantidad de gente en el servicio público. Esta es una oportunidad de hacer crecer a la centroderecha, de comprometerse a trabajar por este gobierno.¿Qué le parece la idea que ha surgido, luego de que Mariana Aylwin dijera que se sentía más cercana a Chile Vamos, de que algunos DC o incluso Ciudadanos puedan entrar al gobierno? Yo no tendría problemas de que entraran al gobierno en la medida en que, efectivamente, suscribieran al proyecto político de Chile Vamos y eso también, obviamente, pasa por haber apoyado a Sebastián Piñera.¿Pero los partidos tendrían problemas con que entre gente DC o de Ciudadanos al gobierno? No le hemos puesto ninguna cortapisa a Sebastián Piñera, de hecho, no nos corresponde. Él es hoy el líder de la coalición, el futuro Presidente de Chile y él sabe que cuenta con los partidos para jugar el rol que él estime conveniente, aquí no hay condiciones para entrar al gobierno.