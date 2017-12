/ Un particular escenario deberá enfrentar, cuando entre en régimen oficial 6 de septiembre de 2018, la nueva Región de Ñuble. Se trata de un panorama que, según expertos, podría impactar en el desarrollo económico de la zona. Esto es el alto porcentaje de habitantes de la tercera edad, con pocos jóvenes, los que en muchas ocasiones han optado por emigrar a polos urbanos como Santiago o Concepción.Así se desprende de las cifras oficiales del Censo. En la entrega se consideraron por separado los resultados de futura Región de Ñuble y la nueva Región del Biobío. De esta forma, al compararlas con el resto del país, muestra a la primera como una de las zonas con mayor porcentaje de adultos mayores, junto con Valparaíso (ver infografía)."Estas características hacen que la nueva región nazca muy debilitada, con poco dinamismo en cuanto a fuentes laborales y con una población muy dependiente, que no aporta en el corto plazo al desarrollo económico regional", proyecta Rafael Sánchez, académico del Instituto de Geografía de la U. Católica. Esto, porque Ñuble también lidera, junto con Valparaíso, el mayor índice de dependencia demográfica de adultos mayores en Chile, que llega a un 20,2% en ambas zonas.Esto quiere decir que allí, por cada 100 personas que trabajan, hay 20,2 adultos mayores que dependen económicamente de ellos. A nivel nacional, el índice de dependencia promedio es de 17 adultos mayores por cada 100 trabajadores. "Ñuble es poco dinámica, destaca más por el arte y por eso está perdiendo a sus jóvenes, que es su capital humano para lograr el desarrollo económico. Por eso, su nivel de dependencia es una carga muy alta para la población económicamente activa", agrega Sánchez.Si bien el aumento de esta dependencia es una tendencia general en Chile desde 1992, esto tiene repercusiones mayores en una región nueva, que necesita crecer económicamente.En opinión de Herex Fuentes, presidente del movimiento Ñuble Región, "esa debilidad se explica porque fuimos por siempre el patio trasero de Concepción. Aquí no hubo oportunidades para que los jóvenes estudiaran y tuvieran una independencia económica. Muchos profesionales jóvenes se fueron en busca de trabajo, dejando a sus hijos al cuidado de sus abuelos", dice Fuentes. Agrega que precisamente el objetivo de ser una región es generar capacitación y puestos de trabajo focalizados en el turismo y el agro, así como en proyectos energéticos y mineros.Según Fuentes, estas nuevas fuentes laborales, más la creciente migración de extranjeros hacia Ñuble -en su mayoría haitianos-, podría mitigar los efectos de una población envejecida. "Este aumento de inmigrantes de varias nacionalidades sin duda ha sido amplio. El 2015 se entregaron 450 visas, el 2016 fueron 740 y hoy, aún sin terminar el año, llevamos 2.552", precisa Iván Moscoso, gobernador (S) de la provincia de Ñuble.Para el presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (Ancore), Marcelo Carrasco, la creación de una nueva región o comuna siempre es algo positivo. "Estar más cerca de las personas siempre va a ser una ventaja y una oportunidad para administrar mejor los recursos, a nivel local y focalizado. Eso es justamente lo que necesita la población de Ñuble, independiente de su conformación etaria", señala Carrasco.Despoblamiento Para Sánchez, la alta ruralidad y la cercanía relativa con Concepción y Santiago han influido en que los jóvenes ñublenses hayan emigrado hacia esos polos, en busca de estudio o trabajo. Esto implica que formen sus familias en otras regiones, despoblando sus comunas de origen e impulsando un decrecimiento demográfico, especialmente en las comunas costeras de Ñuble."No hay nacimientos. Hay comunas donde hace seis a ocho meses que no inscriben guaguas en el Registro Civil. Puede ser que nazcan todos en Chillán y los inscriben allá. Por esto, quieren crear una ley para que los niños que son de comunas y nacen en Chillán, se vuelvan a inscribir en sus zonas de origen para que sumen más habitantes", indica Hérex Fuentes.La comuna con menos nacimientos y más adultos mayores es Cobquecura. Hay tan pocos niños, cuentan, que en 10 de sus escuelas hay un solo niño, lo que se traduce en costos fijos que pesan en las arcas municipales.Su alcalde, Julio Fuentes, espera retener a los jóvenes con las oportunidades laborales que se abrirán cuando Ñuble sea región y la comuna se perfile como su capital turística. "Tener tantos adultos mayores requiere de recursos que no tenemos. Por ejemplo, llegar a sus casas en el campo, donde están postrados, y cubrir sus cuidados especiales se hace más difícil y caro en una comuna rural y pobre como esta", explica el edil.Lorena Vera, delegada presidencial en Ñuble, confía en revertir esta situación en el futuro. "No es algo fácil ni rápido, pero tampoco imposible. A partir del 2020 (con las elecciones de gobernadores), el gobierno regional tendrá muchas más herramientas para promover el desarrollo económico y contrarrestar el envejecimiento", plantea Vera.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi