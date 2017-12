/ El nombre de Rodrigo Cuevas rara vez es mencionado sin estar inmediatamente unido a la figura de "el guionista de Los 80" , en alusión a su rol fundamental en la aplaudida serie de Canal 13. Es una especie de segundo apellido que se niega a quedar en el olvido. Y si bien en algún momento el vínculo lo acongojaba, el libretista hoy confiesa que cada vez tiene menos importancia, ya que es una etiqueta que asumió como parte de su identidad profesional."Reconozco que en un minuto estaba desesperado por hacer otras cosas. Yo estoy súper agradecido de lo que fue Los 80 en mi carrera, pero también en algún minuto fue una especie de cárcel. Por eso tuve la inquietud de irme a otro lugar, a otro canal, y hacer algo que fuera bien distinto. En ese sentido, de seguir en Canal 13 y hacer otra serie, habría sido más complicado sacudirse de ese estigma", dice desde Mega, su actual casa televisiva.Fue en ese canal que Cuevas comenzó a dejar atrás dicho estigma, y el punto de partida fue Sres. Papis (2016), la primera teleserie nocturna de Mega y que él escribió. Ahora está concentrado en los guiones de Si yo fuera rico, la próxima teleserie vespertina de la señal que hoy en ese horario emite Tranquilo papá.La nueva ficción contará tres historias de manera paralela, unidas por la temáticas de personas que se ganaron un premio millonario, y cuyos destinos en algún momento se cruzarán.Cuevas lo resume en que "es una teleserie coral", y se explaya: "En el encargo que se me hizo cuando me pidieron que trabajara en algo para este horario había una necesidad de innovar. Eso estaba claro. Tenemos un área consolidada, y un horario que también está súper consolidado. Los resultados han sido muy buenos, pero internamente está siempre el desafío de no repetirse, de ir incorporando cuotas de innovación, sin romper con los códigos del género. En definitiva, el encargo fue refrescar el horario".En Si yo fuera rico, Cuevas vuelve a trabajar con Daniel Muñoz, el patriarca de la familia Herrera, y con Mariana Loyola, con quien también coincidió en algunas producciones en Canal 13. Ambos actores, al llegar a Vicuña Mackenna, aseguraron aceptar ser parte de la telenovela por contar con la mano de Cuevas. Ante esto, Cuevas dice: "Ellos son dos actores increíbles, de los mejores que hay en Chile. Son figuras estelares que vienen un poco de afuera del mundo de las teleseries".Otros nombres protagónicos de la ficción que dirige Víctor Huerta son Simón Pesutic, María Gracia Omegna y Gonzalo Valenzuela.En cuanto a su trayectoria, Cuevas acumuló ocho años en Canal 13, donde solo supo de aplausos y buenos resultados de rating durante las siete temporadas de Los 80. Al arribar a Mega, priorizó los nuevos horizontes creativos, ya despojado de los prejuicios que en algún minuto tuvo con el género de las teleseries."Tuve esos prejuicios y fue un poco por esa idea de sentir que es un género que no permite profundizar, y donde el volumen de trabajo te termina consumiendo, más que la calidad. Pero me saqué esos prejuicios de encima porque finalmente es el trabajo que uno hace, junto a tu equipo, el que marca la diferencia, y yo en mis guiones transito por lugares que tienen que ver con mis intereses", asegura.Según dice, por falta de tiempo no puede ver muchas teleseries nacionales, pero no reniega de ellas como consumidor. De hecho, las trata de mirar en familia, dedicándole mayor tiempo a las de las 20 horas. Sin embargo, sabe bien lo que está ocurriendo con el aplastante éxito de Perdona nuestros pecados, en el horario prime."Es una muy buena teleserie, que ha tenido el gran mérito de mantener al espectador enganchado por meses. Pasan y pasan cosas, y siempre es muy intensa. Esa intensidad es lo que explica que la gente esté tan enganchada. Pablo (Illanes) conoce muy bien el género y por eso no me resulta tan sorprendente el éxito que ha tenido", afirma.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi