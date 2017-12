/ "Es un avión muy maniobrable para ser una nave de transporte. Nosotros decimos que es un caza de 20 toneladas. Es muy fácil de pilotear y muy versátil, puede aterrizar en espacios reducidos y pistas no asfaltadas", asegura Denis Innocenti, oficial de la Fuerza Aérea italiana e instructor de vuelo , al describir los beneficios del avión C 27 Spartan, de la empresa italiana Leonardo.La aeronave, que destaca por su adaptabilidad y su capacidad para operar en zonas afectadas por catástrofes o de difícil acceso -como quedó en evidencia tras el paso de los huracanes Irma y María en EE.UU., donde fue usado por la Guardia Costera de ese país para llevar ayuda humanitaria-, ha llamado la atención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) chilenas, quienes ya solicitaron información a la empresa Leonardo.El avión , que en la región es operado por las fuerzas aéreas de Perú y México, es según Innocenti una nave ideal para países donde existen zonas de difícil acceso o que deben enfrentar catástrofes naturales como Chile, tanto por su facilidad para aterrizar en pistas estrechas como por su autonomía de vuelo . "Es un avión que permite ser usado en sectores donde avion es de tipo comercial o de capacidad de carga grande no pueden aterrizar", asegura. "Lo hemos usado para llevar ayuda humanitaria donde no hay condiciones para recibir avion es más grandes y algunos lo usan también para la lucha antiincendio", agrega.En el caso de Chile, la empresa Leonardo ha buscado destacar este último aspecto, considerando la experiencia vivida el verano pasado con los masivos incendios forestales en el país. "Si consideramos los desafíos geográficos que enfrenta Chile, las operaciones en la Antártica y la necesidad de alcanzar Isla de Pascua, creemos que el C 27 Spartan es el avión adecuado. Pero, además, hemos desarrollado dos sistemas de operaciones antiincendios que permiten una acción eficaz sin necesidad de que el avión esté dedicado exclusivamente a esa labor", dice Eduardo Munhos de Campos, jefe de ventas internacionales de Leonardo, quien reconoce que desde Chile se les pidió este año información general sobre el avión En la base de la Fuerza Aérea italiana en Pisa, donde La Tercera viajó invitada por la empresa Leonardo, el C 27 tiene uno de sus centros de operaciones en la península. Desde allí opera tanto en misiones de asistencia médica en ese país o es enviado para cumplir labores de apoyo en zonas como Afganistán, donde las Fuerzas Armadas italianas están desplegadas."Uno de los beneficios del C 27 es su autonomía, porque con una carga promedio de 3.000 kilos el avión puede viajar 6.000 kilómetros", señala Innocenti, lo que equivale a tres viajes de ida y vuelta al archipiélago de Juan Fernández. Además, según Munhos, su capacidad para aterrizar en zonas no habilitadas le permitió, por ejemplo, "a la Fuerza Aérea australiana alcanzar 400 pistas adicionales".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi