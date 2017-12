© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

La música retumbaba por las paredes, las bebidas alcohólicas eran ingeridas una tras otra, las luces ponían en euforia a los clientes de la discoteca Bora Bora, localizada en la calle 20 con carrera 16, municipio Caucasia, departamento Antioquía de Colombia, reseñó el diario El Tiempo.Los asistentes al lugar, la mayoría jóvenes, no se imaginaron que en la madrugada del pasado viernes, dos presuntos hampones se acercarían al antro para lanzar una granada fragmentaria. Nadie la vio venir, la explosión los asustó a todos; lo que había comenzado como una noche de fiesta y diversión, terminó en tragedia y dolor.Los responsables del ataque perpetrado huyeron tan rápido como detonó el artefacto explosivo. Dentro del lugar, yacían personas heridas con pedazos de metralla incrustadas en el cuerpo y quemados por la explosión.Al instante una comisión de la policía municipal de la entidad llegó en conjunto con el Cuerpo de Bomberos, socorrieron a los heridos y ayudaron a salir a quienes estaban más alejados del centro del atentado.Juan Carlos Uribe, Secretario de salud del municipio Caucasia, informó que contabilizaron 31 heridos, de los cuales 11 se encuentran en estado de gravedad, y nueve permanecen estables.Los trasladaron al Hospital César Uribe Piedrahita y a la Clínica Pajonal, ambos en Caucasia. A tres de los jóvenes los remitieron a un centro de salud de tercer nivel en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, debido a su crítico estado.El secretario comentó ante los medios de comunicación regionales, que de los lesionados, 20 son mujer es y 11 son hombres, cuatro son menores de edad.Precisó que no registraron ninguna muerte en el hecho ocurrido.AcusacionesÓscar Aníbal Suárez, alcalde del municipio de Caucasia, en una entrevista a la emisora Caracol, acusó del ataque a un sicario, de 23 años.Fuentes oficiales ligadas a la investigación lo señalaron como miembro de la banda criminal Clan del Golfo, dedicada al sicariato y extorsión en la región.Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de gobierno del referido municipio, expresó que ?en las horas de los hechos no se encontraban muchos ciudadanos allí, ya que en otras horas puede albergar hasta mil personas?.Agregó que el propietario del establecimiento había denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, que estaba siendo extorsionado y se negó a hacer el pago.La funcionaria agregó que los responsables ya están detenidos en los comandos policiales de la región.Se les incautaron armas de fuego que escondían en el cinto de sus pantalones.?Se nos reporta que en días anteriores también había sido lanzada en Asoviviendas, en el mismo municipio, una granada fragmentaria que no detonó, afortunadamente?.La secretaría de Gobierno, la policía municipal y otras autoridades competentes, realizarán un consejo de seguridad extraordinario para hacer seguimiento a los hechos.

© Naman Wakil Venezuela

© Naman Wakil Miami

33 Naman Wakil//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi