Una vez más el Zulia es conocido por ofrecer al país, y al mundo, lo mejor de sus profesionales. Como ya es tradición, presentamos el grupo de zulianos más destacados del año. Cada uno en su área, todos brillaron con luz propia y lograron encabezar el listado anual que La Verdad presenta para cerrar el 2017. En la música, moda, animación, concursos de belleza, orfebrería, redes sociales , salud y estilo estas personalidades se impusieron como los mejores en sus oficios y prometen seguir trabajando y apostando por el desarrollo del país. Algunas caras son conocidas, incluso repiten en el listado, otros más novatos se perfilan como grandes artistas del futuro.Douglas Tapia.El reconocido diseñador zuliano logró llevar sus diseños a Hollywood. Brilló en la pasarela del Metropolitan Fashion Week, la única semana de la moda que presenta a diseñadores en épicos escenarios o lugares históricos e icónicos.Además fue el encargado de elaborar el vestido de novia de Stefanía Fernández, miss Universo 2009. Trajes en las principales alfombras rojas del mundo, premios, condecoraciones y su colección itinerante La Vida en Rosa, formaron parte del éxito de este zuliano de lujo.Para el 2018, Tapia ya tiene parte de su agenda copada. Estará en el Fashion Week de Bolivia y asistirá a la cena anual que realiza el cantante Marc Anthony.Mariángel Galbán.Con tan solo 20 años se convirtió en la miss Zulia 2017, ganándose el derecho de pisar la quinta Rosada y posar frente a Osmel Sousa buscando un pase directo al Miss Venezuela de este año, el cual consiguió el 16 de septiembre cuando fue elegida como candidata oficial al certamen que celebró su edición 65.Mariángel se convirtió en la representante de la región y sobresalió en las actividades del concurso. En la noche final se llevó la banda de miss Elegancia. Para el 2018 tiene previsto seguir con su carrera de modelo, se mudará a la capital donde evaluará diferentes propuestas de trabajo.?El Miss Venezuela es una experiencia que cambia vidas?.José Andrés Padrón.El cabimense repite como zuliano del año en nuestro conteo (2015). Este año estuvo cargado de sueños materializados para él. Luego de participar en el reality Generación S, donde se alzó con el máximo título, las puertas del éxito se abrieron y llovieron las propuestas.El programa Súper Sábado Sensacional lo reclutó para conducir los especiales y el segmento El Show está en la Calle, su talento lo llevó más alto y ahora forma parte del tren principal de animadores del Maratónico de los Sábados.También tuvo una participación especial en el Miss Venezuela y su programa de radio es uno de los más escuchados.Una obra de teatro y continuar consolidando su carrera en la animación está en sus planes para el próximo año.Nilyans Osorio.Periodista, emprendedora, empresaria e influencer de moda, esta joven se perfila como una de las figuras más representativas de la ciudad.Su marca de lencería Feel Rebel presentó su más reciente colección durante el Sambil Fashion Model, en Caracas.Las piezas han llegado a otras latitudes. Colombia y Ecuador ya han podido disfrutar de su alta costura. Sus más de 48 mil seguidores en Instagram la consideran un referente de moda. La revista Gerente la nombró como una de las 100 gerentes emprendedoras con más éxito en el país. Sus proyectos futuros planean llegar a República Dominicana, Miami y Curazao el próximo año. Un ebook y línea de productos para el cuerpo serán parte de su Rebel Power.Eduardo Ávila.Apostando al estilo de vida saludable, Walo, como es conocido entre sus amigos, creo un proyecto llamado Desafío Vereda, que consiste en entrenamiento físico mediante circuitos.Niños y adultos se han sumado a esta iniciativa que combina ejercicios funcionales con fuerza y resistencia.Eduardo también formó parte del videoclip del tema Lágrimas no más, que interpreta Guaco. En el audiovisual encarna al antagonista de la historia y ha sido visto por miles de personas en YouTube.Formó parte del desfile Más Moda, Más Vida a beneficio de la fundación Innocens y para los próximos meses incursionará en los negocios creando su propia empresa enfocada en el área de alimentos.DJTLa agrupación más joven de Venezuela , integrada por Dylan, Jerry y El Turro, gozó de gran popularidad este año. Su tema promocional Me Enamora, donde comparten con Less Y Chris, se mantuvo entre las 20 canciones más escuchadas, según el Record Report, y fue número uno.En Monitor Latino fue líder por seis semanas consecutivas del Top Urbano y en el Top General consiguió estar en la primera posición en tres oportunidades.Entre presentaciones y gira por todo el país transcurrió el 2017 para estos pequeños, quienes seguirán enamorando a sus fanáticas con su música.Mini ZuliaLa organización Mini Zulia, presidida por Daniel Cuellar, no deja de conquistar coronas dentro y fuera de la región, Fabiana Faría se coronó como la Mini Venezuela en una competencia donde participaron más de 40 niñas de todo el país.Además, Cuellar se trajo a casa un grupo de coronas repartidas entre las representantes zulianas en las ediciones 2016 y 2017.La organización está lista para buscar las nuevas reinas que irán al certamen nacional el próximo año.En las próximas semanas serán presentadas las candidatas de la edición 2018. El certamen es considerado el evento de belleza infantil más importante del Zulia.Alta TensiónSu junte con Gustavo Elis, en el tema Una llamada, los catapultó a los primeros lugares de las carteleras radiales de todo el país.Luis y Maiky saborearon el éxito del primer lugar del Monitor Latino, a principios de agosto. A pesar de la insistencia en las principales emisoras, el duo zuliano continuó trabajando y presentó Lárgate, su más reciente promocional.Este tema con toques urbanos pertenece al primer disco de los hermanos, titulado Momentos, que contiene ocho temas.Los jóvenes continuarán su recorrido por el país mostrando su música, planean conquistar países como Colombia y Ecuador, donde han llegado a sonar sus canciones.José AndrewEste 2017 es muy importante para el animador.José Andrew arriba a sus 10 años de trayectoria y es celebrado con el galardón Mara de Diamante. Fueron unos meses de arduo trabajo, continuando su labor con la Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mamá, donde se estrenó como el primer locutor masculino en colocarle voz a la caminata anual de la fundación.El también locutor, quien ha destacado por su vesatilidad en el medio artístico, culminó el ciclo de su programa de radio y fue invitado a actuar en Miami , donde derrochó carisma en las obras de Enrique Salas. piloto -naman-wakil-desobedezcan-siempre-desobedezcan/' style='color:#ffffff'>enlasgradas.comEl 2018 lo vislumbra como un año de éxitos internacionales.Irdia.La orfebre zuliana presentó este año su colección Baby Irdia, dedicada a los pequeños de la casa.Piezas como abridores y prendedores, en plata y oro, forman parte de esta línea que pretende ser el primer accesorio de cada niño que la utilice.Iridia estuvo en la Fiesta del Arte y las Antiguedades de Maracaibo (FIAAM) donde ofreció al público su trabajo inspirado en las aves del Lago de Maracaibo.Con siete años de trayectoria, la zuliana fue invitada a la Fasion Week de Paris, donde estará el próximo año mostrando su trabajo en joyas de lujo.AnabellaConocida como Anabella Queen, la pequeña de cinco años, saltó a la palestra musical con el tema Tu chiquilla, donde comparte créditos con DJT.El videoclip que acompaña su carta de presentación fue grabado en Miami y contó con la protagonización del actor Julián Gil.El 2018 será un año de emprendimiento para esta pequeña, quien seguramente se ganará el corazón de miles de personas en Venezuela

