/ Alberto Fujimori. El nombre que ha marcado la política peruana en las últimas tres décadas. A sus 79 años, su figura no ha perdido relevancia pese a sus detractores.Antifujimorismo El "partido político" que ha decidido prácticamente todas las elecciones presidenciales desde 2001 en adelante. Sentimiento de dos tercios de la población peruana.Abimael Guzmán. El líder de Sendero Luiminoso fue capturado en 1992. El entonces Presidente peruano no estuvo al tanto del operativo.Barrios altos Matanza perpetrada en 1991 que provocó la muerte de 15 personas, erróneamente vinculadas a Sendero Luminoso, incluyendo un niño de 8 años.Bolocco Fujimori participó en el programa "La noche de Cecilia". Pasaron tiempo juntos en Lima.Cantuta Matanza perpetrada en 1992 por el Grupo Colina, en la que murieron nueve estudiantes y un profesor.Colina Grupo militar clandestino del Ejército que operaba contra el terrorismo. Habría estado compuesto por 32 hombres y seis mujer es. Su jefe fue Santiago Martín Rivas.Chino Apodo con el que se conoce a Fujimori por su origen oriental (japonés). Incluso sus simpatizantes le dicen así. No hay tono despectivo en aquello.DIROES En dependencias de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía del Perú estaba la celda de Fujimori.Ecuador País al que se enfrentó militarmente Fujimori en 1995, en la llamada Guerra del Cenepa, en la cordillera del Cóndor. El conflicto tuvo lugar en la cuenca del río Cenepa.Esterilizaciones Forzadas se llevaron a cabo durante la era fujimorista. Más de 300 mil mujer es se vieron afectadas por la medida.Fuerza popular El partido del fujimorismo. Antes se llamó Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecino y Sí Cumple.Fujimorismo Corriente con un claro caudillo respaldada por al menos un tercio de la población peruana. En términos ideológicos se trata de una derecha populista.FAX Instrumento utilizado por Fujimori para presentar su renuncia a fines de 2000, tras su escape a Japón y luego que se destapara una enorme trama de corrupción.Higuchi Apellido de Susana, la ex esposa de Fujimori que denunció torturas con electroshock. Se divorciaron en 1994.Indulto Gracia otorgada el pasado 24 de diciembre por el Presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori.Japón País de origen de la familia Fujimori, que llegó a Perú en los años 30. En 2000 Fujimori se refugió ahí.Kenji El hijo "mimado". Actual congresista, convenció a nueve legisladores de Fuerza Popular para votar contra la destitución de PPK. Consiguió el indulto para su padre.Kouri Alberto. Congresista que protagonizó el primer "vladivideo" en el que recibió US$ 15 mil de Montesinos.Keiko La hija más política de Alberto Fujimori. Durante años ha sido su heredera, hecho que la llevó a postular a la Presidencia en 2011 y 2016. En ambas ocasiones perdió por poco y fue vencida por el antifujimorismo. Fue congresista y está implicada en la trama de Odebrecht, por supuestos pagos ilegales a sus campañas. El salvavidas que le dio su hermano Kenji a PPK en el Congreso es una derrota para ella, así como el indulto, porque le quita poder y liderazgo.La Molina En esa Universidad Nacional Agraria estudió ingeniería. Se graduó en 1961, como el primero de su generación. En su campaña de 1990 potenció su perfil de agrónomo.La hora del chino Programa radial semanal que mantuvo desde Tokio y que se emitía en Perú.Montesinos El asesor presidencial y poder tras las sombras. Junto a Fujimori corrompieron los más importantes estamentos del país, desde las FF.AA. a la prensa peruana. Vladimiro Montesinos fue el hombre fuerte del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). En su momento también fue informante de la CIA y solía corromper a congresistas y otras figuras políticas, a quienes grababa de manera clandestina desde su oficina. Se encuentra en la cárcel, en el penal de la base naval del Callao.MRTA Grupo terrorista que combatió el fujimorismo. Lideraron la toma de rehenes de 1996-1997.Nacionalidad Tiene doble nacionalidad peruana-japonesa. Logró evadir medidas judiciales gracias a esto.Nakasaki César. Fue el abogado defensor de Fujimori y ahora trabaja con los Humala. El otro abogado del ex Presidente ha sido William Paco Castillo.Odebrecht El caso de corrupción que complica a Keiko, quien tuvo que declarar esta semana ante la fiscalía.Pativilca Matanza a seis campesinos en 1992 en la que está implicado Fujimori. El proceso está abierto.Pinchi Pinchi Matilde Pinchi Pinchi fue funcionaria del Servicio de Inteligencia Nacional manejado por Montesinos.Prensa chicha Durante el fujimorismo surgieron una serie de diarios populares leales al régimen. Pintura Uno de los pasatiempos favoritos del ex mandatario durante sus años en la cárcel. Cultivó el autorretrato y el estilo impresionista a lo Vincent van Gogh.Rehenes Fujimori sorteó la toma de rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima, entre 1996 y 1997.Sendero Luminoso. Grupo subsersivo de ideología marxista que azotó a Perú en los años 80 y comienzos de los 90.Santiago Ciudad en la que se refugió el ex Presidente en 2005. Fue extraditado a Perú dos años después.Satomi Kataoka. Se casó con Fujimori durante su paso por Japón. La relación se enfrió y casi no se han visto.Vargas Llosa En las elecciones de 1990, Alberto Fujimori se enfrentó al escritor Mario Vargas Llosa, a quien derrotó.Vladivideos Montesinos solía grabar en videos los sobornos que pagaba a congresistas y todo tipo de personajes.