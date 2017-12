/ Es jueves, pasadas las 10 de la mañana, y una fila de adolescentes se agolpa en la entrada de Fantasilandia, deseando que pasen rápido las dos horas que restan para que se abran las puertas del recinto, ubicado en pleno Parque O'Higgins. Han pasado casi 40 años desde que se inauguró el primer parque de diversiones del país, calificado por la prensa de la época como el "Disneylandia chileno", y las ganas de adrenalina parecen no haber cesado.Fue el 26 de enero de 1978 cuando se abrieron por primera vez las puertas del lugar. Olivia Nasser, coordinadora general del parque y funcionaria de la empresa desde hace 40 años, recuerda que la reacción de los visitantes superó todas las expectativas. "Fue una locura, se desbordó todo. Había 10 veces más personas de las que se esperaban, las filas pasaban varias cuadras, no había cajeros suficientes. No estábamos preparados para este boom inicial", afirma.Con solo ocho juegos, entre los que destacaban El Pulpo, la Mansión Siniestra, el Century 2000 y los autos chocadores, el público quedó deslumbrado y la voz se corrió rápidamente, no solo en Santiago, sino en el resto del país. "De todos los juegos, unos de los más recordados es El Pulpo, que se convirtió en un icono. Todavía llega gente preguntando por él y le decimos que se jubiló. La primera montaña rusa también causó mucho impacto, llegó nueve meses después y fue una locura, porque la mayoría de los chilenos nunca se había subido a algo así. Al principio, la gente salía pálida y había que contenerla", recuerda Nasser.Alfombra Mágica.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi