El año 2017 se caracterizó por una inmensa contracción económica y una profunda conflictividad político-social que se tradujo en cinco meses de protestas con un saldo lamentable de muertos, heridos, detenidos, desolación e intentos fallidos de diálogo entre Gobierno y oposición.Pero, también fue un año signado, en su segundo semestre, por procesos electorales, vinculantes o no vinculantes, invocados por las circunstancias o constitucionales que ya estaban vencidos. Cinco veces acudieron los venezolanos a las urnas electorales entre convocatorias de primarias, elecciones y plebiscitos.En un acalorado acto del Día del Trabajador, el presidente Nicolás Maduro llamó a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), todo esto enmarcado en una aguda crisis nacional y con un mes ya cumplido de protestas antigubernamentales en todo el país.?La constituyente es el único vehículo para conseguir la paz?, señaló Maduro desde la avenida Bolívar en Caracas. La oposición inmediatamente salió al paso, calificando la convocatoria como un autogolpe de Estado, señalaron al Presidente de violar la Carta Magna vigente.La convocatoria del primer mandatario a una ANC subió el tono de las protestas en el territorio nacional.Desde la Asamblea Nacional (AN), la MUD convocó a un plebiscito simbólico para el domingo 16 de julio en el que se rechazó la Constituyente.De acuerdo a los datos suministrados por la alianza opositora, al final de la jornada unos 7,5 millones de venezolanos manifestaron su desacuerdo con la propuesta constituyente, aprobaron la renovación de todos los poderes públicos, realizar elecciones libres y conformar un gobierno de Unidad nacional, pero esto no frenó los comicios para la ANC.Dos semanas después del plebiscito el Consejo Nacional Electoral (CNE) efectuó los sufragios para elegir a los constituyentistas, figuras que según el marco legal actual, deberían encargarse de redactar la nueva Carta Magna.Al día de hoy, no lo han hecho, únicamente han tomado decisiones que originalmente corresponden a los demás poderes del Estado, lo que avivó el debate sobre la ?ruptura constitucional? en Venezuela Barricadas, incertidumbre, violencia y sangre fue lo que se vivió en algunos estados del país, dejando un saldo de 10 fallecidos el día de los comicios de la constituyente.Ese domingo, 30 de julio, el Poder Electoral anunció la elección de 545 constituyentistas, todos del GPP con una participación de más de ocho millones de venezolanos, 41,53 por ciento del padrón electoral nacional.Ya instalada, la ANC anunció algo que normalmente siempre había decidido el CNE: Convocaron a elecciones regionales para el mes de octubre, un proceso que el Poder Electoral ya habían decidido para el 10 de diciembre.El domingo 15 de octubre se abrieron una vez más los centros electorales en todo el país.Desde muy temprano, comenzaron las denuncias por parte de voceros de la oposición quienes señalaban irregularidades en la reubicación de muchos centros de votación.Pasada la noche, los rectores del CNE anunciaron los resultados que daban vencedores a los candidatos de la coalición del Gobierno en 17 de los 23 estados.Juan Pablo Guanipa, gobernador electo en el Zulia, se negó a jurar su cargo ante la ANC, y en consecuencia el CLEZ, de mayoría oficialista, dejó sin efecto su elección, nombrando a Magdelys Valbuena como regente encargada de la entidad.La ?plenipotenciaria?, como la llama su presidenta Delcy Rodríguez, convocó nuevamente a elecciones en la región zuliana, las cuales se hicieron el 10 de diciembre junto a la elección de alcaldes en toda la nación.Ese día, la abstención fue la protagonista, luego del llamado de partidos como primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD) y Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) a no participar.Y en Zulia, la Gobernación quedó en manos de Omar Prieto.De 335 alcaldías, más de 300 quedaron con la gestión del PSUV.Líderes de oposición y analistas aseveraron que el proceso estuvo impregnado por el ventajismo del Gobierno, éstos por su vez, celebraron las victorias ?justas?.Los comicios de 2017 avivaron la ya cuestionada reputación del CNE, por lo que la MUD espera que en el diálogo que mantiene en República Dominicana se acuerde renovar la directiva del Poder Electoral; y así, poder enfrentar bajo condiciones justas este 2018 al Gobierno en las elecciones presidenciales.

