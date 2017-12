© Naman Wakil

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here . You also need to have JavaScript enabled in your browser.AUDIO: Escucha actualidad venezolana.? PDVSA, una caja chica destruida.? ¿Se logró algo en el diálogo en la República Dominicana?.? Comisiones del DGCIM queman la Casa de los padres de Óscar Pérez.? Policia Óscar Pérez reitera en nuevo video llamado a lucha por la libertad de Venezuela Caracas.- Como un enfermo en situación de gravedad, que no puede mantenerse por sí solo, así está Petróleo s de Venezuela Una industria que para 2003 ?después del paro petrolero- producía dos millones 633 mil barriles diario de petróleo (bdp) y que hoy apenas llega al millón 863 mil barriles.Una industria que producía más de dos millones y medio de barriles por día con una nómina de apenas 40 mil personas hace 15 años, y que hoy con 150 mil empleados no llega al millón 900 mil bdp.Una industria que tiene una deuda de 70 mil millones de dólares, que cayó en default selectivo y que ya no puede sostener los planes sociales del Gobierno nacional debido a la merma de su producción y los bajos precios del crudo.Por el contrario, necesita financiamiento y es el Banco Central de Venezuela el que lo hace.A 50 mil millones de bolívares asciende el financiamiento que el BCV hizo a PDVSA en lo que va de año, según cifras aportadas por el economista José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional."El financiamiento que hace el BCV a las empresas públicas no financieras creció en mil 330 por ciento este año, del cual 98 por ciento corresponde a la empresa petrolera", afirma el economista José Toro Hardy, exdirectivo de PDVSA (1996-1999).El problema de la emisión de masa monetaria es que "son gigantescas" y el ente emisor lo hace sin respaldo, y ello sumergió a Venezuela en la hiperinflación, asegura el experto."PDVSA pasó de ser la que más riqueza generaba en Venezuela , a ser la empresa que más pobreza genera a Venezuela porque es la responsables de la hiperinflación gracias a estos montos brutales que emite el BCV para cubrir el déficit del flujo de caja".Ahora, el gobierno de Nicolás Maduro junto con la gestión de Tareck William Saab, fiscal general de la República, lleva adelante un plan para "sanear" la industria envuelta en escandalosos, hechos de corrupción.Van más de 60 detenciones, pero dos de ellas resaltan en la opinión pública: las aprehensiones de Eulogio Del Pino, presidente de PDVSA desde 2014-2017, y Nelson Martínez, presidente de la industria hasta hace una semana y expresidente de Citgo.Tanto Del Pino como Martínez eran parte del equipo de Rafael Ramírez, uno de los hombres fuertes en el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y quien estuvo al mando de PDVSA por 10 años, hasta cuatro meses después de que Maduro asumiera el poder en abril de 2014.Ramírez, representante de Venezuela ante la ONU y hoy distanciado del Gobierno, conoce todos los manejos de la nueva PDVSA, esa que sirvió para vender comida, sembrar alimentos y construir casas, y que hoy no tiene capacidad ni siquiera para pagar su nómina.(Por: Nataly Angulo / María Gabriela Villalobos) Aporrea/ 03/12/2017.Oscar Perez @oscaromshanti @EquilibrioGV hace un llamado por las redes hoy 27 de Diciembre a volver a tomar las calles en búsqueda de la #Libertad #27Dic pic.twitter.com/KS0J9dlsaO— Pedro Paolucci (@paolucci40) 27 de diciembre de 2017Óscar Pérez:El policía venezolano Óscar Pérez, acusado por el régimen de terrorismo por lanzar granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia durante las manifestaciones de este año, reapareció este miércoles en un nuevo video en el que reiteró su llamado a buscar la libertad del país mediante protestas callejeras.?Salgamos a partir de este momento a las calles a buscar nuestra libertad.A las fuerzas de seguridad del Estado les hacemos un recordatorio: si suprimen al pueblo venezolano en legítima protesta, nosotros también estaremos ahí para defender a Venezuela ?, afirma Pérez en el video publicado en las redes sociales En las imágenes aparece acompañado de otros siete hombres vestidos con ropa militar y policial lanzando su mensaje con el himno de Venezuela de fondo y donde también se puede ver la bandera del país.Drogas Sebin:En torno al cargamento de drogas incautado el pasado viernes, en el cual funcionarios del Sebin, y de la guardia nacional tienen gran participación, las investigaciones han arrojado sus identidades.Nixón Moreno, activista político, expresó a traves de sus redes sociales los datos de los implicados, incluso queda revelada la participación del supuesto cartel de Tareck El Aissami, vicepresidente de la República.Dicho cargamento de droga tiene un peso de 600 kilogramos aproximadamente.Más de 500 kilos de presunta droga fueron incautadas este viernes de dos vehículos rotulados con el logo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el sector kilómetro 25, vía Perijá, del estado Zulia.De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las cuatro de la tarde cuando una comisión de la dirección antidroga de la Guardia Nacional (GN) llevaba en seguimiento a tres unidades rotuladas con emblemas del Sebin debido a que las mismas transportaban en su interior cierta cantidad de presuntos narcóticos.Trascendió que uno de los vehículos se había volcado y fue hallado en su interior una gran cantidad de supuesta droga.Junto a la unidad, el cuerpo castrense pudo dar captura a un sujeto que portaba uniforme y armamento perteneciente al Servicio Bolivariano de Inteligencia y a un segundo ciudadano que quedó atrapado en el automóvil.Asimismo, se conoció que una comisión policial logró recuperar un segundo vehículo con las mismas características del primero, abandonado en el sector Santa Rosa la carretera que comunica al Kilómetro 25 y la vía de Palito Blanco de la Concepción.En la unidad se encontraron 71 panelas de presunta droga abandonada.El tercer vehículo logró darse a la fuga, según la información policial.Durante el incidente se decomisaron un total de cuatro armas de fuego, dos pistolas Glock, un R15, un AK103; una granada fragmentaria y 530 panelas de presuntos narcóticos con un peso de 588.393 kilogramos.El suceso ya es manejado por el fiscal 24 del Ministerio público, con competencia en materia de droga.Una batalla entre paras y guerrillas hubo el día en que decomisaron alijo de drogas al Sebin en Zulia.El Ministerio Público (MP) anunció que imputará a cuatro personas, entre ellas dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), por traficar droga dentro de dos camionetas pertenecientes al organismo en el estado Zulia.En los vehículos transportaban 587 kilos de presunta cocaína el pasado viernes 1 de diciembre, entre los kilómetros 25 y 40 de la carretera vía Perijá.Los dos funcionarios activos de Sebin fueron identificados como Orlando Javier Santeliz y Daniel Orlando Villegas.Por su vinculación en el caso también serán imputados César Tulio Sinaje y César Sinaje Seprúm.El MP notificó en su cuenta de la red social Twitter que los hechos sucedieron cuando uniformados de la Guardia Nacional iniciaron la persecución de los referidos vehículos, resultando volcada una de las unidades, en cuyo interior se encontraron 490 envoltorios de la mencionada sustancia, además de tres fusiles, dos armas orgánicas y una granada fragmentaria.Implicados:En el Zulia atraparon a agente del Sebin con más de 500 kilos de drogas.pic.twitter.com/2E23xJxVpV— InfoMerida.VE (@infomerida_ve) 2 de diciembre de 2017Capturado funcionario el sebin por cargar 350 kilos de Drogas en Edo.Zulia @N24_carabobo @N24_carabobo @webnotitarde @traffiCARACAS pic.twitter.com/Wiu4LgSVR3— Nelson Lepaje (@nelsonelepaje) 2 de diciembre de 2017Funcionarios del Sebin y GNB relacionados a la vicepresidencia de la República son los principales implicados en cargamento de drogas en el zulia https://t.co/YVab0t2khw #ReporteATM— Votabien (@votabien) December 26, 2017Tal como lo dijimos ayer, este personaje detenido por la droga que cayó en el Zulia está vinculado a la Vicepresidencia ¿ES O NO UN NARCOESTADO? Detenido jefe antiterrorismo del Sebin por cocaína incautada en Zulia https://t.co/3wwHdcqOe3 pic.twitter.com/vOIRXnzAvH— Nixon Moreno (@NMorenolibertad) December 5, 2017Daniel Alexander Villegas Herreras, Inspector Jefe de la plaga (SEBIN), pertenece al departamento de Coordinación Comando ContraTerrorista.Ayer allanaba y perseguía estudiantes, hoy está en fuga por haberle robado la droga al Vicepresidente para el narcotráfico pic.twitter.com/HojyLGmXnW— Nixon Moreno (@NMorenolibertad) December 5, 2017Ángel Eduardo Barrios Díaz , Inspector de la plaga (SEBIN), pertenece al departamento de Coordinación de explosivos.Ayer allanaba y perseguía estudiantes, hoy está en fuga por haberle robado la droga al Vicepresidente para el narcotráfico pic.twitter.com/CmUOEN94V5— Nixon Moreno (@NMorenolibertad) December 5, 2017John Danny Romero Palmar, Comisario de la plaga (SEBIN), pertenece al departamento de Coordinación de Coordinación de Explosivos.Ayer allanaba y perseguía estudiantes, hoy está en fuga por haberle robado la droga al Vicepresidente para el narcotráfico pic.twitter.com/lxzCKNGY8s— Nixon Moreno (@NMorenolibertad) December 5, 2017Orlando Javier Santelis Diaz, Inspector de la plaga (SEBIN), pertenece al departamento de Coordinación de explosivos.Ayer allanaba y perseguía estudiantes, hoy está en fuga por haberle robado la droga al Vicepresidente para el narcotráfico pic.twitter.com/IbWCKYCj2H— Nixon Moreno (@NMorenolibertad) December 6, 2017

