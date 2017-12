© Naman Wakil

Pablo Caramelo 30 de diciembre de 2017 El desarrollo histórico del capitalismo ha tenido lugar en los países centrales, a partir del crecimiento de la gran industria y la consiguiente constitución de sistemas industriales nacionales integrados. La introducción de la maquinaria ha permitido la aplicación de la ciencia al producto general del desarrollo social, es decir, al proceso inmediato de producción, potenciando el valor generado por la mano de obra. De esta forma, a medida que las innovaciones tecnológicas se consolidan en determinado sector, estas tienden a extenderse al resto de las ramas de producción, erigiéndose como la forma general socialmente imperante en el proceso de producción y conformándose en tanto un sistema industrial integrado.Así, el entramado productivo se constituye como el soporte material que permite al capital orientar el desarrollo de las fuerzas productivas a través de la innovación tecnológica derivada de la acumulación social de conocimientos.Sin embargo, las grandes naciones hoy ya industrializadas, junto con el conjunto de instituciones creadas en el orden mundial actual (BM, BID, FMI, OMC), niegan esta dinámica y sugieren a los países en vías de desarrollo una especialización productiva basada en ventajas comparativas naturales a través del libre mercado, como si esta estrategia fuese la escalera que ellos utilizaron para alcanzar el desarrollo.Cuando muy por el contrario, lograron convertirse en países industriales de altos ingresos sobre una base de recetas que van a contramano del credo liberal, ya que para desarrollar sus industrias apelaron a esquemas proteccionistas y de subsidios, discriminaron la inversión extranjera y crearon empresas estatales .Todas ellas son medidas económicas que hoy en día se encuentran severamente restringidas por una gran cantidad de tratados multilaterales.Como señalara el economista alemán Friedrich List, quien en 1841 acusó a los británicos de predicar el libre comercio pese a que la ruta utilizada por ellos para conseguir la supremacía económica fue la contraria: "Es una argucia muy común que, cuando alguien ha alcanzado la cumbre de la grandeza, retira la escalera por la que ha subido para privar a los demás de los medios para trepar tras él".La intervención del Estado para impulsar el desarrollo tecnológico en el entramado industrial fue y es un componente fundamental de la escalera que se debe utilizar para alcanzar una posición de desarrollo económico y social .Se evita así quedar marginados al aprovechamiento de supuestas ventajas comparativas naturales que condenan a muchos países al estancamiento y el subdesarrollo.El papel de las ventajas comparativas en la economía mundial es indiscutible, pero, como la historia señala, no son estáticas ni naturales, sino dinámicas y se construyen a partir de políticas públicas orientadas en tal sentido.Mientras que el patrón de acumulación establecido a partir de los acuerdos de Bretton Woods procuraba proteger a los Estados de los impactos externos a fin de que pudieran desarrollar con autonomía sus políticas, lo cual permitió la reconstrucción de las potencias mundiales tras la guerra mundial y la conformación de Estados Unidos como país hegemónico, hoy en día, las reglas de juego establecidas a partir de la Organización Mundial de Comercio ponen a los Estados al servicio de la creación de un ámbito global institucionalmente homogéneo que facilite el despliegue sin trabas del capital transnacional.Impone, de esta forma, severos límites a las políticas que pudieran implementar los países menos avanzados para iniciar su desarrollo.Las disposiciones establecidas a partir de la OMC implican la prohibición de la totalidad de los instrumentos utilizados en su momento por los países industrializados para promover su desarrollo y generar las ventajas comparativas dinámicas que le permitieran alcanzarlo.En el sentido contrario, el hecho de que una parte significativa de las transformaciones experimentadas por la economía mundial sea atribuible a políticas gubernamentales amigables con el mercado, impulsadas por países centrales, organismos multilaterales de crédito y el capital transnacional ha generado efectos que distan de ser los deseados.En la historia moderna, los Estados siempre han intervenido para impulsar la actividad económica.Incluso en los países que supuestamente han sido la cuna del libre comercio, como Estados Unidos y el Reino Unido, se implementaron políticas comerciales e industriales fuertemente intervencionistas, con el fin de promover sus industrias nacientes.A partir de la denominada segunda revolución industrial en Alemania y Estados Unidos, la participación estatal se intensificó debido a que las economías de ambos países pretendían no solo industrializarse sino también alcanzar el grado de desarrollo económico y social propio de una potencia mundial.Con estos objetivos la protección de la industria fue la principal característica de esta era. Mediante gravámenes arancelarios, subsidios e incentivos financieros estos países construyeron, luego de la Segunda Guerra Mundial, una industria de vanguardia a nivel internacional.En nuestro país, dado el insuficiente desarrollo industrial, se evidencia la necesidad de que el Estado estimule al sector, vía políticas de inversión en infraestructura, subsidios, líneas de crédito, impulsos a la innovación, empresas públicas, etcétera, para incrementar la productividad a través de economías de escala.De forma tal de mejorar la competitividad de las exportaciones industriales para relajar la restricción externa, disminuyendo al mismo tiempo la demanda de insumos y bienes de capital importados.Y permitiendo de esta forma la generación de empleos de calidad que desaten en definitiva un incremento en la calidad de vida de los argentinos.Para ello, resulta de vital importancia conocer con claridad cuáles han sido las escaleras que los países avanzados han utilizado para alcanzar el desarrollo, teniendo en claro que nada tienen que ver con las políticas de libre mercado y ventajas comparativas que hoy pregonan.El autor es licencia do en Economía.

