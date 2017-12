© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

🍿🍿 Regular 31 de diciembre de 2017 Un equipo de electricistas batallan contra una terrible tormenta mientras reparan una planta de alta tensiónLife on the Line detalla la historia de un grupo de instaladores eléctricos que día tras día arriesgan sus vidas para arreglar las líneas afectadas durante las tormentas. Beau (John Travolta) , el líder de ellos, tendrá que entrenar y enseñar el oficio al hijo de su mentor, quien murió hace 16 años en un terrible accidente.John Travolta es un piloto licencia do y en su casa de Ocala, Florida , tiene un avión 747. David Hackl ( Saw V ) dirige este drama que cuenta con un reparto formado por John Travolta ( Pulp Fiction ), Kate Bosworth ( Superman Returns ), Devon Sawa ( Destino final ), Gil Bellows ( Cadena perpetua ), Julie Benz ( Dexter ) y Ryan Robbins ( Warcraft.El origen ), entre otros.Información técnicaDuración: 1 hora y 37 minutosDirigida por David HacklProtagonistas: John Travolta, Kate Bosworth, Devon Sawa y Sharon StoneLenguajes disponibles: inglés (idioma original)Recomendada para los amantes de películas como Los 33 y Horizonte profundoLife on the Line está en AmazonConsulta en tu país la fecha de disponibilidad para streaming de esta producción.Devon Sawa comenzó su carrera a los once años en comerciales. También hizo la versión humana del fantasma Casper. La película se rodó en Langley, en Canadá..

© Naman Wakil Venezuela

© Naman Wakil Miami

Tags: Amazon

766 Naman Wakil//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi