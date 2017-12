/ El tiempo que abarca un año es el tiempo que tarda la tierra en dar una vuelta entera alrededor del sol. Exactamente 365 días y 6 horas, es por eso, que cada 4 años, febrero tiene un día más, para añadir esas 6 horas que se pierden. En realidad, esta división plasmada en un calendario es un convencionalismo necesario para organizar nuestra vida, porque si miramos alrededor, todo sigue su ritmo natural: el sol sale, las plantas crecen, los pajaritos cantan, los animales buscan su alimento, nacemos, morimos…solamente el hombre arma toda una revolución cada vez que termina un año y comienza otro. Hoy, los venezolanos, despedimos al 2017 y le damos la bienvenida al 2018, y la gran pregunta es ¿cómo nos sentimos ante la llegada de este nuevo año? No hay una respuesta única, de ninguna manera, porque cada uno de nosotros ha transitado su propio camino personal, y lo ha hecho según las experiencias que le han correspondido, pero lo que sí, es innegables, es que, como hijos de esta misma tierra hemos experimentado períodos en extremo difíciles, muy difíciles. Una crisis generalizada que como una bomba atómica nos cayó encima cubriéndonos de tristeza, desánimo, incertidumbre, desasosiego, y que nos trajo también problemas para lograr paz y armonía, cuestiones necesarias para la realización personal y social. Pero, aquí estamos y aquí seguimos con la esperanza y la fe puestas en que con la llegada del nuevo año se den los pasos necesarios para ir subsanado los errores cometidos por parte de los factores políticos que no han sabido deponer sus actitudes egoístas y empecinamientos absurdos para buscar el consenso requerido en pro de salvar a Venezuela del caos en que estamos sumidos. La lectura de El Arte de la Guerra,el libro que recoge el pensamiento estratégico de Sun Tzu ofrece muchas pautas que podrían ser utilizadas y adecuadas a nuestro precario escenario".”El arte de la guerra” es que la mejor estrategia es intentar evitar el conflicto y ganar sin lucha, siendo esto lo que distingue al prudente del ignorante. Sólo cabrá luchar como último recurso, respetando siempre al perdedor, lo que podría traducirse en política, como gobernar para todos, no sólo para la mayoría que te otorgó el voto, y en evitar sentimientos revanchistas". En este sentido, y analizando nuestro caso, se ha hecho todo lo contrario, y esta es una de las razones principales del visible deterioro de nuestra nación.Apegados a nuestra labor periodística consultamos la opinión de diversas personas quienes gustosas contestaron a la pregunta ¿qué espera usted para el año que está por comenzar?Gerardo Puente, músico, cantante, compositor nos dijo: Así como están las cosas, no espero nada bueno del 2018.Hemos vivido un 2017 muy conflictivo y lleno de problemas. La falta de alimentos, de medicinas, de dinero en efectivo. Ahora se le suma la escasez de gasolina y gas que pareciera no tener solución. De verdad y por primera vez siento ganas de irme de mi país.Luisa María Palacios, abogada, emprendedora: Yo desearía ser optimista, pero cuando veo, como me pasó hoy, gente comiendo basura, las calles solitarias, montones de escombros y suciedad, las largas colas frente a los abastos, me siento triste y hasta me dan ganas de llorar, porque no es justo que los que tenían el deber de cumplir con la "mayor felicidad del pueblo, como dijo Bolívar, lo hayan destrozado. Si no se toman correctivos, si no se establecen políticas económicas y sociales coherentes, pronto estaremos peor que Cuba.Josué Moreno, comerciante: Yo he llegado a pensar que hay dos venezuelas, son como dimensiones paralelas. Una de ellas la que vive esta espantosa realidad de pobreza y desesperanza, y la otra, conformada por las personas que llenan las licorerías y beben hasta el cansancio; las mismas que aturden con las cornetas de sus carros, a todo volumen y hasta altas horas de la noche, sin consideración ni respeto por los demás. Las que aún con esta inflación gastan a manos llenas porque tienen alto poder adquisitivo. Yo, eso no lo entiendo, y mientras haya esas diferencias tan marcadas, esto no va a cambiar. Así que veremos qué pasa con este 2018.Mayra Robazetti, coach ontológico, tiene una visión distinta y muy interesante de qué esperar para el 2018. Ella dice: Yo estoy segura de que el 2018 será el año en que cada uno creará lo que va a alcanzar, porque en nuestros pensamientos, en nuestro enfoque, en nuestra emoción de la mano de las acciones que tomemos daremos forma a lo que queremos vivir. Creo, firmemente que será un año positivo, llenos de oportunidades, de reencuentros, de crecimiento, de soluciones, de amor y de abundanciaAllí están las respuestas, saquen ustedes sus conclusiones, pero tengan en cuenta que Venezuela es un país tan maravilloso, tan generoso en toda su extensa geografía, tan poblado de gente honrada y trabajadora que debemos tener la confianza firme en que juntos podremos salir adelante. Recordemos que no hay noches eternas y que nuestro sol venezolano saldrá para darnos la luz más brillante después de la tormenta. Las bendiciones de Dios, nos colmarán y seguiremos dando nuestro aporte por esta nación a la que amamos.Buen Año 2018 les desea el equipo de Comunicación Continua.Por: Arinda Engelke. Facebook Twitter Google + WhatsApp TelegramCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi