Por: Eleazar Ontiveros Paolini…La navidad nos recuerda año a año el fundamental hecho, dogma sustancial de nuestra fe, que con el nacimiento de Jesús el verbo se hizo carne para habitar en nosotros y se darle a los hombres de buena voluntad el camino de la redención. Por eso, al igual que nuestros abuelos, en cada diciembre, conjugando razón y tradición, alabamos el prodigio del advenimiento renovando en pronunciación de hermanos el esencial sentido de la certeza. Nos abrazamos con los otros para ser nosotros, forjando en la cuba de nuestros sentimientos la esperanza de un mundo mejor en el que los frutales de la confraternidad, el amor y la paz, emerjan arramblando de espiritual fragancia los sentidos, al plácido sueño que acerca al reino prometido.Esos sentimientos no pueden ser arrebatados por nadie. Forman en los creyentes parte sustancial de su existencia y guían moralmente sus formas de pensar, sentir y actuar.Lo que si nos han podido saquear es la forma mediante la cual, con base en costumbres ancestrales, festejamos el advenimiento, ya que se nos ha privado de mucho de aquello con lo que manteníamos intacta la tradición, a lo que se suman particularidades personales y familiares que no pudieron ser satisfechas.En nuestro caso, y creemos que durante estas navidades le sucedió también a muchos otros, no pudimos por primera vez ir a celebrar en nuestra tierra, el Táchira, a pesar que siempre fue así. La inseguridad y el problema creciente de no contar con la gasolina en el momento que se requiera, fue factor determinante en la indeseada excepción. También por primera vez, no nos pudimos reunirnos con la totalidad de nuestros hijos, pues dos de ellos están en el exterior, llevados allí por razones conocidas. De igual manera, no pudimos dar a los familiares más allegados los acostumbrados regalos. Los precios nos obligaron a dejar de hacerlo y con ello eximirnos de la alegría mutua implicada.Colectivamente se podría decir que la comunidad se ha visto obligada a eximirse de aspecto que le resultaban satisfactorios, generando un dejo de tristeza: la iluminación con la que antes se adornaban las casas prácticamente desapareció; la mutua invitación para compartir una hayaca y una copa de vino dejo de hacerse; el uso de los juegos artificiales se esfumó; renovar el pesebre no fue una opción asequible; la imposibilidad de adquirir como era lo acostumbrado, los estrenos de navidad, resultó frustrante; las empresas e instituciones dejaron de dar sus empleados la consabida "cesta navideña"; y para completar, por lo significativo, muchas familias, dados los costos , dejaron, con profunda decepción, de hacer sus hayacas.Cada día se hace más objetiva la forma como el hombre nuevo, gozará del paraíso terrenal socialista que los burgueses siempre le negaron.