Por Alberto Gardeazabal @albertoGarde3 – El año 2017 ha sido de grandes retos para el fútbol venezolano, no sólo por sus categorías inferiores a nivel de selección, sino por lo que ha dejado cada legionario fuera de nuestras fronteras durante la temporada, en cada uno de sus respectivos equipos.Estos son los campeonatos que han conseguido los criollos durante el año 2017, siendo América el continente mejor aprovechado:Europa Primera División:Tomás Rincón: Fue traspasado del Geona a la Juventus a principios del 2017. con el cuadro de Turín, Tomas alcanzó sus dos primeros títulos, al salir campeón de la Coppa de Italia y del Scudetto.Europa Segunda División: Rafael Romo: Llegó en julio al KFCO Beerschot Wilrijk de la segunda división de Belgica procedente de Chipre. Con el club belga salió Campeón de la Primera Fase del Ascenso de la temporada 2017/2018.América Primera División:Jacobo Kouffaty: Con Millonarios se mantuvo todo el año el volante de Maturin que pese a no tener regularidad en el segundo semestre sumó los minutos necesarios para acreditarse el Torneo Clausura 2017 de Colombia.Jhon Chancellor: Anunciado por el Dvo Táchira a principios de año se fue a jugar con Delfin FC y se acreditaron el campeonato de la primera fase de Ecuador.Geancarlos Martínez: el arquero dejo el fútbol nacional y se fue a probar suerte a República Dominicana y no le pudo ir mejor pues además de ser catalogado el mejor jugador de temporada, se tituló Campeón con el club Atlántico.Engelberth Briceño : el volante merideño también se fue a probar suerte a República Dominicana y se tituló Campeón con el club Atlántico.Frank Piedrahita: El volante llanero cambio del club Plaza Amador a Tauro FC y se tituló Campeón del Torneo Clausura 2017 de la primera división.Gleider Caro: El lateral caraqueño se fue a Panamá y logró su primer titulo con Tauro FC, Campeón del Torneo Clausura 2017 de la primera división.Rómulo Otero: Además de anotar goles espectaculares con el Atlético Minero , el volante venezolano se tituló Campeón de Campeonato Mineirao 2017 .América Segunda División:Enson Rodríguez: El volante fronterizo después de salir campeón en República Dominicana se fue a Ecuador y con el Técnico Universitario de Ambato se tituló Campeón de la Primera B ecuatoriana.Nahuel Ferraresi: el mundialísta se fue a jugar en la segunda división de Uruguay con el CA Torque y se tituló Campeón de la Segunda División .Alfredo Sánchez: el defensor merideño se incorporó al Boyacá Chicó en el primer semestre del año y se tituló Campeón del Apertura de la Primera B colombiana.Ronald Ramírez: el volante merideño se incorporó al Boyacá Chicó en el primer semestre del año y se tituló Campeón del Apertura de la Primera B colombiana.Asia Primera División:Andrés Túñez: el central venezolano jugó el primer semestre en la segunda división de España pero decidió regresar al Buriram United para a fin de año por tercera vez ser Campeón de la Premier League de Tailandia.Rubert Quijada: en su primer año jugando en el exterior el lateral monaguense con el Al Gharafa SC de Qatar se tituló Campeón de la Copa de las Estrellas 2017.Competiciones Internacionales:Fernando Amorebieta: se fue a jugar en la Argentina dejando el fútbol europeo para defender al CA Independiente y se titulo Campeón de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2017.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi