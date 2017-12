/ 30 Dic, 2017 | Viajeros desde el terminal de El Faro de Porlamar, hacen cola desde tempranas horas de la mañana con rumbo Chacopata.Cinco embarcaciones de un total de quince prestan servicio en el trayecto hasta tierra firme que dura al menos dos horas.Las lluvias que bañan la región insular en este final de año, no han sido impedimento para que viajeros se embarquen en las lanchas prestadoras del servicio de transporte.En horas de la mañana de este 30 de diciembre habían viajado por este terminal no menos de 360 personas. Para el resto del día se esperaba un número similar.TARIFAS30 mil bolívares deben pagar los usuarios del terminal porlamarense para viajar hasta el estado Sucre.La tasa de salida es de 20 bolívares para los adultos y 10 para los niños.DENUNCIAEste puerto que sirve al estado Nueva Esparta no cuenta con suministro eléctrico desde el viernes pasado. Por otra parte, los baños estan dañados, lo que ocasiona malos olores que deben soportar los cientos de viajeros que utilizan a diario el terminal.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi