El entrenador del West Bromwich Albion , Alan Pardew , ha confirmado este viernes 29 de diciembre que el ariete venezolano Salomón Rondón , quien se retiró lesionado en el empate 0-0 contra el Everton en el día de "Boxing Day" , estará de baja al menos dos partidos.Asimismo, comentó que el mediapunta belga Nacer Chadli estará dos meses fuera de los terrenos de juego por una lesión, lo que le obliga a reforzarse en el mercado de fichajes de enero próximo.Puedes leer también: La Vinotinto lucirá nueva indumentaria para el 2018"Rondón sufrió una pequeña lesión en los isquiotibiales que, aunque no es grave, le podría dejar fuera de los dos próximos compromisos del equipo" , dijo el entrenador. Esos dos encuentros serán ante Arsenal el 31 de diciembre y frente al West Ham United el 2 de enero.El West Brom, que marcha en penúltima posición en la Premier League , a tres puntos de la salvación, sólo ha conseguido marcar 14 goles en 20 partidos ligueros, y este domingo, en la última jornada del año 2017, recibe en el estadio de The Hawthorns a los "G unners" .