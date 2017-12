/ El italiano Vincenzo Montella , nuevo entrenador del Sevilla FC , afirmó este sábado 30 de diciembre en su presentación que su objetivo, al aceptar esta "increíble oportunidad" , "es ganar más como técnico, y éste es un club ideal para expresar" sus ideas, y proclamó que quiere que sus equipos jueguen "con espíritu y pasión" .En la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán , Montella, que ha firmado por una campaña y media, hasta junio de 2019, en sustitución del argentino Eduardo Berizzo -destituido el 22 de diciembre-, dio "las gracias al presidente (José Castro) y al club" por darle la gran oportunidad de entrenar al Sevilla y de iniciar esta etapa en el fútbol español."No era un sueño, era un objetivo que tenía y lo he alcanzado. Quedé encantado cuando estuve aquí -en la semifinal de la Liga Europa 2014-15 que el Fiorentina perdió con el Sevilla-. Me encantó el estadio, el club; hay un espíritu muy bello para todos los que jugamos al fútbol" , subrayó el ex técnico, entre otros, del AC Milan .Además de mostrar su deseo de recuperar para su proyecto al medio francés Steven Nzonzi , que se ha perdido los siete últimos partidos del Sevilla por una disputa con Berizzo, explicó que, antes que nada, quiere "entender el espíritu de esta ciudad y del club" .No dejes de leer: Napoli se proclamó “Campeón de Invierno” de la Liga ItalianaEl napolitano, de 43 años y que también entrenó al Roma , Catania y Sampdoria , dirigirá esta tarde su primer entrenamiento para empezar a preparar el derbi sevillano del 6 de enero contra el Betis y dijo que tiene curiosidad y muchas ganas de conocer al equipo."El Sevilla tiene que jugar con espíritu, con pasión, e intentar imponer su fútbol. Éste va a ser mi primer objetivo" , recalcó Montella, que admitió que aún no ha hablado de posibles fichajes con Arias, sólo de sus ideas en función del equipo que ya tienen.Aseguró que contará con los veinticuatro jugadores del plantel, pues son un equipo, y resaltó la "ayuda" para adaptarse de uno de sus asistentes, el ex sevillista Enzo Maresca , que es parte de la historia de este club y tiene el respeto de todos en Italia, y también el suyo.Sobre el argentino Joaquín Correa y el colombiano Luis Muriel , a quienes tuvo en el Sampdoria, señaló que, como muchos en el Sevilla, tienen un gran talento y pueden explotar por su gran potencial.Comienza la presentación del nuevo entrenador del #SevillaFC , Vincenzo Montella #SevillaFC pic.twitter.com/FprG9t6n5x- Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 30 de diciembre de 2017Con información de la Agencia EFE.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi