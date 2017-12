/ Consulta el horóscopo de este domingo 31 de diciembre del 2017, el método de predicción basado en la posición de los astros en el momento del nacimiento.Aries. Será un día activo y tu mente irá de un tema a otro y todo te interesará. No pararás quieto y estarás de un humor excelente para conversar y tratar con todo tipo de personas.Tauro. Un día es un día, no estés tan pendiente del dinero y sé generoso. Esta noche estás dispuesto a desmelenarte y divertirte, tal vez dando a conocer tus dotes para el canto.Géminis. Trata de ser paciente cuando los que te rodean se comporten de maneras que no entiendes. Aprovecha la buena energía que irradia este día para disfrutar de todo y de todos.Cáncer. La noche será movida, así que te irá bien tener antes un tiempo de recogimiento y soledad. Procura no preocuparte tanto por lo que no puedes cambiar y vive más el presente.Leo. Te sentirás mejor si estás acompañado, a pesar de que el exceso de ruido y de conversación te cansará un poco. Es un día propicio para pensar en tus planes de futuro.Virgo. Es conveniente que hoy dejes que otros tomen las decisiones. Tienes ganas de pasártelo bien y conseguirás que este sea un día muy feliz. Qué mejor manera de decir adiós al año.Libra. La indecisión marcará el día, pero también la diversión y los encuentros sociales animados. Te apetecerá moverte, salir de casa y dar una vuelta o, tal vez, viajar.Escorpio. Es un día de emociones profundas que has de saber canalizar para que no se vuelvan en tu contra. La mejor forma de concluir el año es pensando en positivo sobre el que llega.Sagitario. Estarás extrovertido y te sentirás muy sociable. No pararás de hablar, pero a veces te costará decir exactamente lo que piensas y puedes confundir a los demás.Capricornio. Para que todo salga según lo que has planeado debes estar muy atento a la organización y cuidar de los pequeños detalles. Y si hoy sales a caminar, cálzate lo mejor posible.Acuario. Estarás más romántico y sensible que de costumbre, y el amor jugará un papel muy importante para tu bienestar. La música y el baile te ayudarán a equilibrar tus emociones.Piscis. Si no tienes planes para salir no te preocupes porque podrás disfrutar de un día muy placentero en tu hogar y con la familia. Eso sí, andarás algo despistado y muy soñador.Vía: Elperiodico.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi