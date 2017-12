/ Prensa Alcaldía de TinaquilloTinaquillo, diciembre 29.- Con el propósito de responder eficientemente a los numerosos casos sociales que acuden en busca de apoyo ante la oficina de Desarrollo Social y el Movimiento Somos Venezuela (MSV), la Alcaldía Bolivariana del municipio Tinaquillo entregó ayudas técnicas, médicas y económicas a diferentes residentes del sector Chirgüita.El Alcalde del municipio, Luis Yoyotte Rojas acompañado por miembros de la referida oficina, brigadistas del MSV, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), CLP, UBCH y CLAP recorrió el sector Chirgüita para atender requerimientos de distintas familias del lugar, que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad.En nombre del Presidente de la República, Nicolás Maduro y de la Gobernadora de Cojedes, Margaud Godoy, el Mandatario local y los demás funcionarios efectuaron las donaciones de ayudas técnicas, entre las que se cuenta una silla de rueda entregada al señor Aníbal Castro, residente de la calle Las Flores, quien agradeció la ayuda recibida de manos del Alcalde Luis Yoyotte, además de expresar su respaldo al gobierno nacional y regional por la labor social que día a día ejecutan en diversas partes del país.La actividad sirvió para consignar dos kits escolares, medicamentos anticonvulsivos, barbitúricos y analgésicos, además de 15 bolsas de comida a distintas familias del lugar, quienes fueron abordados por los brigadistas del MSV y por la oficina de atención social del ayuntamiento.Danyelys Bolívar, otra de las beneficiarias manifestó estar muy agradecida con el Alcalde Luis Yoyotte por atender su necesidad "gracias por haber venido a atender mi caso, soy madre soltera, no tengo casa, ni trabajo y estoy muy contenta por la ayuda que me han brindado", dijo.Por su parte, el Alcalde de Tinaquillo ratificó el compromiso y empeño del gobierno revolucionario de continuar fomentando políticas públicas para atender al pueblo y defenderlo de los embates de la guerra económica que ha llegado a extremos infrahumanos de jugar con la salud, la alimentación y las necesidades prioritarias de las personas.Recalcó que no descansarán hasta derrotar a quienes apuestan por someter al pueblo a la miseria. Insistió en que el socialismo ideado por el Comandante Eterno Hugo Chávez y que actualmente impulsa el Presidente Maduro , es el sistema de gobierno que garantizará mejores oportunidades para todos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi