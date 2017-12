/ El ex presidente Alan García respondió -a través de su cuenta en Twitter- a las declaraciones de Marcelo Odebrecht , que dio a conocer el portal IDL-Reporteros."Total, Odebrecht no menciona ningún hecho concreto, coima ni aporte a Alan Garcia. A otros US20', US3', Westfield, etc. Ellos se venden, yo no", escribió el ex mandatario en la red social.Y agregó: "Lo demás es humo ("No puedo precisar", "No puedo decir cómo", "No lo sé"). Y nada de los "AG" que, según los malvados, eran "la prueba"".Total, Odebrecht no menciona ningún hecho concreto, coima ni aporte a Alan Garcia. A otros US20', US3', Westfield, etc. Ellos se venden, yo no.Lo demás es humo ("No puedo precisar", "No puedo decir cómo", "No lo sé"). Y nada de los "AG" que, según los malvados, eran "la prueba"- Alan García (@AlanGarciaPeru) 30 de diciembre de 2017 La noche del viernes, el portal IDL-Reporteros publicó un audio que sería la declaración oficial de Marcelo Odebrecht ante los fiscales peruanos y brasileños en Curitiba (Brasil).Respecto al ex presidente, Marcelo Odebrecht dijo: "Alan García siempre decía que Barata también lo apoyaba (…) Daba entender que lo estábamos apoyando, y yo entiendo que ese apoyo se volcía, con seguridad, en un apoyo de campaña".Vea también 'Con certeza apoyamos a todos. Toledo, García, Humala, Keiko', señaló Marcelo Odebrecht según IDL-Reporteros Odebrecht: Este martes 26 se tramita traducción de declaraciones Fiscalía espera interrogar a Barata para acusar a Humala y pedir arresto provisorio de Toledo por Ecoteva Peña Cabrera: "Testimonio de Odebrecht abrirá un nuevo surco en investigaciones" Odebrecht: Hoy llegan declaraciones de ex CEO al Perú Más de 40% considera que Alan García y Alejandro Toledo deben dejar la política, según encuesta de Ipsos Odebrecht: Dos fiscales peruanos interrogarán a Jorge Barata Alan García: "La crisis política pasará, como tantas otras" [VIDEO] Odebrecht: Alan García negó haber recibido dinero de firma brasileña Alan García: "Me disculpo porque felones fueran capaces de ensuciar proyecto"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi