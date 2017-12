/ Hasta el momento, la ex chica reality, Rosángela Espinoza ha permanecido soltera y en una entrevista para el programa ' El reventonazo de la Chola ' se animó a explicar por qué."Prefiero estar sola que con cualquiera", se oye decir a la popular 'chica selfie' en una adelante de lo que se verá hoy en el espacio conducido por Ernesto Pimentel .Esta confesión la hizo en la secuencia de la 'doctora Zoila' y también ´le deseó lo mejor a su ex pareja 'Carloncho'."Le deseo lo mejor. Yo sé que va a tener un programa. Que tenga mucho éxito", dijo la ex 'leona'.Rosángela Espinoza hoy se dedica a su proyectos personales. Hace poco lanzó su marca de jeans, una tienda de ropa y un show infantil.Vea también Richard Acuña viajó a Otuzco pero sin Brunella Horna ¡Atención! Netflix busca eliminar las cuentas compartidas Yiddá Eslava envió tierno mensaje a Julián Zucchi por su cumpleaños Erick Elera: "Se mostrará la realidad del país" Aída Martínez y sus 10 fotos que desafían la censura en Instagram [GALERÍA] Rosángela Espinoza se prepara así para el verano [FOTOS Y VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi