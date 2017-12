/ Jessica Tapia pasa por uno de sus mejores momentos. Tras dar a luz a sus mellizos, la periodista, quien reside en Estados Unidos, no dudó en compartir otro momento de alegría con su familia.La ex conductora de 'Panorama' utilizó sus redes sociales para publicar una fotografía, donde se luce celebrando el primer cumpleaños de su hija Lima."Feliz cumpleaños a mi gran amor… Feliz 1 añito #BabyLima", manifestó Tapia en su cuenta personal de Instagram .La instantánea, donde también aparece Steven Dykeman, pareja de la periodista, ha recibido miles de comentarios por parte de sus seguidores.FELIZ CUMPLEAÑOS A MI GRAN AMOR… FELIZ 1 AÑITO #BabyLima!!!Una publicación compartida por jessica (@jessicatapiaperu) el Dic 30, 2017 at 1:25 PSTVea también "Manché una pared, pero el presidente manchó la honra de los peruanos", joven que pintó la BVL ¿Cuántos nombres de peruanos están inspirados en el anime 'Cardcaptor Sakura'? ¡Ten cuidado! Este mensaje enviado por Messenger es un virus Ricky Martin se roba el show en Puerto Rico bailando de esta manera [VIDEO] Intentó suicidarse, pero es rescatado en el último segundo [VIDEO] Usuarios de Facebook no tuvieron piedad por el Día de los Inocentes [FOTOS] Instagram ahora te avisará cuando alguien haga una captura de pantalla La acción de un policía limpiando las lágrimas de mujer en protesta se viralizó [FOTO] Valeria Roggero y su gran popularidad en redes sociales [FOTOS] Luciana León y su sentido mensaje a Mauricio Mulder por la muerte de su madreCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi