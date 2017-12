/ El cantante de salsa, Marc Anthony anunció a través de su cuenta oficial en Instagram una posible sorpresa musical de la mano del 'Sol de México', Luis Miguel ."Prepárense para este año que viene", escribió el intérprete de 'No me ames', quien adjuntó una fotografía junto al cantante de boleros.El 2017 ha sido muy bueno para Marc Anthony. Él ha lanzado exitosos temas en dúo como con el reguetonero Maluma 'Felices los 4', y con su ex esposa 'Olvídame y Pega La Vuelta'.Desde el año pasado, Luis Miguel , ha estado involucrado en problemas judiciales. Sin embargo, este año relanzó su carrera musical tras lanzar 'La Fiesta del Mariachi', primer sencillo de su nuevo disco,"Prepárense para este año que viene " pic.twitter.com/SSqp7nFK0y- Marc Anthony (@MarcAnthony) 30 de diciembre de 2017 Vea también Erick Elera: "Se mostrará la realidad del país" Aída Martínez y sus 10 fotos que desafían la censura en Instagram [GALERÍA] Rosángela Espinoza se prepara así para el verano [FOTOS Y VIDEO] ¡Vuelve! Mijael Garrido Lecca anuncia su regreso a la televisión el 2018 Tatiana Astengo calificó como "trucho" indulto a favor de Alberto Fujimori [FOTO] Evelyn Vela disfruta el fin de año en las playas de Cancún [FOTOS]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi