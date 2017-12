Cris Cyborg vs. Holly Holm EN VIVO ONLINE EN DIRECTO FOX PREMIUM ACTION por la pelea estelar de la UFC 219

/ Holly Holm y Cris Cyborg miden fuerzas este sábado (EN VIVO | ONLINE | 8:00 p.m. | FOX SPORTS) por la pelea estelar de la UFC 219 , en el T-Mobile Arena de Las VegasTweets by UFCEspanol La luchadora brasileña, quien es campeona peso pluma (66 kilos) de UFC, pondrá en juego su cinturón ante la peleadora estadounidense. Ambas protagonizarán uno de los duelos más esperados por los fanáticos de las artes marciales mixtas.Cyborg se ha mostrado imbatible ante sus más recientes rivales. Sin embargo, Holm , quien es una de las luchadoras más destacadas de MMA, no escatimará en usar todos su recursos para quedarse con el campeonato.Este combate marcará la primera defensa de la luchadora sudamericana tras arrebatárselo a Tonya Evinger el pasado 29 de julio."Estoy en mi mejor momento y eso lo voy a demostrar en este combate que cierra un año grande para mí. La gente va a disfrutar mucho este combate, porque ambas peleadoras vamos con todo" , precisó Cyborg.Por otro lado, Holm evidenció sus deseos de estar a la altura del encuentro y aseguró que lo dejará todo en el octágono."Estoy preparada para todo, porque en el UFC no puedes hacerlo de otra forma. Este deporte es demandante y nunca puedes dar por sentado que tienes todo aprendido. Cyborg es una de las mejores de la historia y por eso voy a lucir como nunca", manifestó la norteamericana.EN VIVO | ONLINEHORA: 8:00 p.m.CANAL: FOX PREMIUM ACTION