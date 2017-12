/ El tenista serbio Novak Djokovic reveló este sábado 30 de diciembre que no participará en el torneo de tenis de Doha, preparatorio para el Australia Open, puesto que la situación con su codo derecho no ha cambiado en lo absoluto, lo cual genera dudas acerca de si va a estar listo o no para el torneo del continente oceánico.En este sentido el serbio explicó que todavía siente dolor en el codo y de acuerdo con las indicaciones de su equipo médico ha decidido continuar con la terapia y el tratamiento.Cabe recordar que "Nole" dio por terminado el año competitivo 2017 en julio, precisamente, por una dolencia en esa zona dañada por el "exceso de juego". Para ese momento, Djokovic anunció que necesitaría un descanso prolongado antes de retomar su calendario."Podré volver solo cuando esté al cien por ciento y espero que sea pronto", declaró en esa oportunidad el tenista de Serbia.Redacción Noti Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi