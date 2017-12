/ La ex 'chica reality', Yiddá Eslava envió el más tierno mensaje de amor a su pareja y padre de su hijo, Julián Zucchi por su cumpleaños."Mi amigo, mi socio, mi compañero de bochinche, mi amante, el amor de mi vida, el mejor padre que pude elegir para Tomás… FELIZ CUMPLEAÑOS ! Un año más juntos 🙌ðŸ"❤️ TE INVITO A SEGUIR CAMINANDO DE LA MANO ❤️ @julianzucchi", escribió la ex combatiente en Instagram.De inmediato, los seguidores de la también actriz se unieron a ella en diverso mensajes de cumpleaños.La publicación registra más de 20 mil 'Me gusta', y más de 100 mensaje. Si duda Yiddá Eslava y Julián Zucchi son una de las parejas más sólida de la televisión.Mi amigo, mi socio, mi compañero de bochinche, mi amante, el amor de mi vida, el mejor padre que pude elegir para Tomás… FELIZ CUMPLEAÑOS ! Un año más juntos 🙌ðŸ"❤️ TE INVITO A SEGUIR CAMINANDO DE LA MANO ❤️ @julianzucchiUna publicación compartida de YIDDA (@yiddaeslavap) el Dic 29, 2017 at 6:21 PSTVea también Erick Elera: "Se mostrará la realidad del país" Aída Martínez y sus 10 fotos que desafían la censura en Instagram [GALERÍA] Rosángela Espinoza se prepara así para el verano [FOTOS Y VIDEO] Tatiana Astengo calificó como "trucho" indulto a favor de Alberto Fujimori [FOTO] Evelyn Vela disfruta el fin de año en las playas de Cancún [FOTOS]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi