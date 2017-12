/ Mario Vargas Llosa , a través de su columna en el diario El País , dio a conocer sus impresiones sobre el indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió a Alberto Fujimori .El Nobel de Literatura fue enfático en resaltar que PPK ha cedido mucho ante el fujimorismo y condenó un presunto pacto político por la liberación del ex mandatario."No nos engañemos, el fujimorismo tiene ahora, gracias a Kuczynski, no sólo el control del Parlamento, por el 40% de votantes que en las elecciones respaldaron a Keiko Fujimori; controla también el Ejecutivo, pues Kuczynski, con su pacto secreto, no ha utilizado al exdictador, más bien se ha convertido en su cómplice y rehén ", manifestó el escritor en su texto.Además, el literato no dudó en calificar el indulto como "una traición" y señaló que "la traición de Kuczynski permitirá que el fujimorismo se convierta en el verdadero Gobierno del país y haga de nuevo de las suyas, a menos que la división de los hermanos, los partidarios de Keiko y los de Kenji (este último, preferido por el padre) se mantenga y se agrave. ¿Serán tan tontos para perseverar en esta rivalidad ahora que están en condiciones de recuperar el poder?", aseveró en El País .Por último, Vargas Llosa aseguró que, la última vez que se vio con el presidente, le advirtió sobre la posibilidad que este concediera el indulto a Fujimori ."Yo nunca hubiera imaginado que tras la figura bonachona de ese tecnócrata benigno que parecía Kuczynski, se ocultara un pequeño Maquiavelo ducho en intrigas, duplicidades y mentiras. La última vez que nos vimos, en Madrid, le dije: 'Ojalá no pases a la historia como el presidente que amnistió a un asesino y un ladrón'. Él no ha asesinado a nadie todavía y no lo creo capaz de robar, pero, estoy seguro, si llega a infiltrarse en la historia será sólo por la infame credencial de haber traicionado a los millones de compatriotas que lo llevamos a la presidencia", concluyó en su artículo de opinión.Vea también Milagros Salazar a sus colegas Robles y García: "Sus opiniones no son válidas" Juan Sheput calificó de "alentador" el alza en la popularidad de Pedro Pablo Kuczynski Maritza García: "Dependerá de Keiko Fujimori si le da luz verde a Petrozzi" para ser ministro de Cultura Marcelo Odebrecht: "Yo estuve con Alan García seis o siete veces" Keiko Fujimori: "Marcelo Odebrecht en mi caso especula. No me conoce, ni me dio dinero" [FOTOS] Lizbeth Robles: "Francesco Petrozzi reúne las condiciones para ser ministro de Cultura" Marcelo Odebrecht: 'Yo imagino que PPK sí ha recibido 'pagos no contabilizados'' Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori: "Es casi seguro que le dimos contribución a su campaña y al partido" Alan García: "Odebrecht no menciona ningún hecho concreto, coima ni aporte (a mí)" Peruanos desaprueban desempeño de vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz, según IpsosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi