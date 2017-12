/ La retribución del mediocampista colombiano James Rodríguez por un corte de cabello genera diversas reacciones en las redes sociales El volante del Bayern Munich intentó pagar por el servicio recibido en el local denominado 'Barber Club Haircut&Beard', sin embargo, tras la insistencia de los propietarios para no cobrar la atención, James decidió agradecer el gesto con una jugosa recompensa.Según la periodista colombiana Graciela Torres, popularmente conocida como 'La negra Candela', el volante dejó nada menos que 200 mil pesos (aproximadamente 210 soles o 70 dólares americanos) de propina."Una recomendación para Barber Club, motilan excelente. Un abrazo" , expresó James Rodríguez tras el nuevo look adquirido.Una publicación compartida por Barberclubucaramanga (@barberclubucaramanga) el Dic 28, 2017 at 7:35 PSTVea también Dybala sentencia triunfo de la Juventus con golazo al estilo Messi [VIDEO] Declaran "vecino ilustre" de San Luis a Renato Tapia [VIDEO] Guastavino: "Estuve dispuesto a sacrificar mucho, pero no quisieron" Renato Tapia integra equipo ideal en Holanda Yulián Mejía, refuerzo de Sporting Cristal: "Espero estar a la altura de ese compromiso" Bundesliga destaca espíritu solidario de Claudio Pizarro ¡Día para peruanos! Hurtado anotó dos goles para Vitoria Guimaraes [VIDEOS]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi