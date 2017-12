/ Ha sido una de las decisiones más cuestionadas al cierre del 2017. Sin embargo, más del 50% de peruanos está de acuerdo con el indulto humanitario otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczysnki al ex mandatario Alberto Fujimori .Según la última encuesta nacional urbano-rural de Ipsos , publicada este sábado por el diario El Comercio, el 56% de los compatriotas ha visto con buenos ojos la decisión que tomo el presidente de la República en la víspera de Navidad.Sin embargo, otro 40% de la ciudadanía se muestra en contra de dicho beneficio otorgado al ex mandatario.Entre las razones que llevaron a PPK a firmar el indulto humanitario, el 63% de los consultados considera que esto se debió porque el jefe de Estado negoció con el congresista Kenji Fujimori los votos que lo salvaron de su vacancia el 21 de diciembre en el Congreso .En tanto, un 29% cree que esta decisión fue tomada antes de que el mandatario afrontase el proceso de vacancia presidencial por "incapacidad moral".A FAVOR Y EN CONTRADel total de peruanos que apoyan el indulto humanitario , el 58% cree que este se dio a raíz del delicado estado de salud de Alberto Fujimori , mientras que un 39% considera que el ex jefe de Estado ya cumplió con su condena o que esta fue excesiva.Otro 17% piensa que la decisión ayudará a la reconciliación nacional, además de un 15% que asegura que la disposición mejorará la estabilidad del país.Del otro lado de la moneda, del total de ciudadanos que se encuentra en contra del indulto humanitario, el 46% de ellos cree que no debió darse pues se trató de una negociación para salvarse de la vacancia.El 40% cree que no debió otorgársele este beneficio pues Fujimori es culpable de crímenes graves. Otro 33% considera que el ex presidente debe cumplir su condena hasta el final, mientras que un 30% expresa que dicho indulto es una ofensa a las familias de quienes murieron.FICHA TÉCNICA:Sistema de muestreo: Probabilístico politepáticoMuestra: 1,294 entrevistadosFecha de aplicación: Del 27 al 28 de diciembre de 2017Margen de error: +/- 2.7%"Nivel de confianza: 95%"Universo: Hombres y mujer es de 18 años a másVea también Popularidad del presidente Kuczynski asciende al 25% según Ipsos Mercedes Aráoz confirmó que la próxima semana se conocerá al nuevo gabinete Mario Vargas Llosa y otros escritores rechazan indulto a Alberto Fujimori Congresista Clayton Galván: "No sería meritorio una sanción" 'Con certeza apoyamos a todos. Toledo, García, Humala, Keiko', señaló Marcelo Odebrecht según IDL-Reporteros Ministerio de Trabajo evalúa subir el sueldo mínimo Francesco Petrozzi Franco: "Consideraría la propuesta de ser ministro de Cultura" Indira Huilca a Mercedes Aráoz: "No tienes la menor idea de lo que es el respeto"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi