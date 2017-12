/ Nadie mueve al 'Káiser'. El defensa uruguayo Gonzalo Godoy renovó por una temporada más con Alianza Lima , luego de varios días de intensas negociaciones. De esa manera, la administración premia el compromiso que el charrúa ha mostrado con la blanquiazul a lo largo del año.Godoy partió a Montevideo a pasar las fiestas sin haber definido cuál será su destino el próximo año. Y es que mientras Alianza buscaba extender el vínculo, se supo que dos clubes mexicanos también estaban interesados en fichar al uruguayo.Pero el defensa se siente cómodo en Alianza y tras varios días de negociaciones, llegó a un buen acuerdo con la directiva. Godoy estará arribando en los próximos días para iniciar la pretemporada con los blanquiazules.El DT Pablo Bengoechea ha sido determinante en la continuidad del zaguero uruguayo, con quien habló acerca de la importancia que significaría para él jugar la Copa Libertadores con Alianza Lima.De otro lado, las conversaciones con los volantes Luis Ramírez y Rinaldo Cruzado parecen haberse enfriado. Y es que ambos habrían elevado considerablemente sus pretensiones económicas a fin de renovar, algo que no ha caído bien en la administración del club. Sin embargo, tanto 'Cachito' como 'Ri' volverán a reunirse con la directiva en las próximas horas.Tenga en cuenta:-El delantero colombiano Lionard Pajoy recibió la oferta para renovar con Alianza. Sin embargo, hasta el momento el 'Diablo' no ha dado una respuesta.-Los juveniles Iván Cruz (lateral) y Ángelo Rovegno (central) fueron promovidos al primer equipo.-Alianza quiere extender el vínculo por un año más con el zaguero Miguel Araujo, quien está en la mira del Porto de Portugal.Vea también Argentinos se burlan de Chile y Arturo Vidal por Año Nuevo James Rodríguez sorprende a barbero con generosa propina Dybala sentencia triunfo de la Juventus con golazo al estilo Messi [VIDEO] Declaran "vecino ilustre" de San Luis a Renato Tapia [VIDEO] Guastavino: "Estuve dispuesto a sacrificar mucho, pero no quisieron" Renato Tapia integra equipo ideal en Holanda Yulián Mejía, refuerzo de Sporting Cristal: "Espero estar a la altura de ese compromiso"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi