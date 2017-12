/ El portal IDL-Reporteros publicó lo que sería la declaración oficial de Marcelo Odebrecht ante los fiscales peruanos y brasileños en Curitiba (Brasil), sobre los vínculos del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) con la empresa brasileña.En su manifestación y al ser consultado sobre si en algún momento PPK había recibido 'pagos no contabilizados', Marcelo Odebrecht dijo: "Yo imagino que sí. Yo no puedo asegurar si su elección de ahora (como presidente) [los] tuvo o no. Barata y Ricardo Boleira lo pueden decir".El ex CEO de la empresa brasileña agregó: "Como consultor, si es que hubo pagos no contabilizados, fue por una cuestión fiscal. Quien puede decir eso es Barata. […] y en la última elección (presidencial) Barata o Boleira".Indicó además que el mandatario "fue contratado como consultor económico (…) después de ser ministro y antes de ser candidato [presidencial]". Sin embargo, no pudo precisar los años en los que esto ocurrió y aseguró que "(Jorge) Barata va a poder precisar".Marcelo Odebrecht explicó a los fiscales que él tuvo conocimiento de que el mandatario era consultor de Odebrecht porque asistió "a unas dos conferencias de PPK que hizo para dirigentes de Odebrecht. Las reuniones del consejo [directorio] de Odebrecht se hacían en varios países, y una de esas reuniones fue en Perú. PPK hizo una presentación para nosotros"."Yo escuché sus conferencias y escuché que había dado una consultoría económica. Imagino que la conferencia no fue dada gratis y que la consultoría tampoco fue hecha gratis. Yo supe de la consultoría y supe de la conferencia. Nadie me dijo: contraté por tanto. Por eso hay que tener cuidado", agregó Marcelo Odebrecht, según se puede leer en su delcaración publicada del portal de IDL-Reporteros.El ex funcionario de la constructora precisó también que sí tenía conocimiento de que Pedro Pablo Kuczynski había sido ministro del gobierno de Toledo cuando la empresa Odebrecht se adjudica el contrato de concesión de la Interoceánica.Sin embargo, el ser interrogado sobre si PPK, siendo ministro, gestionó los intereses de Odebrecht en la consecución del proyecto que finalmente se adjudicó la empresa, dijo: "Creo que fue lo contrario. Como ministro fue la mayor piedra en el zapato que tuvimos".Por último, al ser interrogado sobre si había aportado o dispuso algún aporte económico al partido de Pedro Pablo Kuczynski para su campaña presidencial en el 2011, Marcelo Odebrecht señaló: "No puedo precisar. Acredito que sí, pero no puedo precisar. (Jorge) Barata va a poder decir eso".Vea también Alan García: "Odebrecht no menciona ningún hecho concreto, coima ni aporte (a mí)" Popularidad del presidente Kuczynski asciende al 25% según Ipsos [FOTOS] 'Con certeza apoyamos a todos. Toledo, García, Humala y Keiko', señaló Marcelo Odebrecht Enrique Castillo: "El problema de PPK es su falta de credibilidad" Culminó interrogatorio fiscal al presidente Kuczynski por sus vínculos con Odebrecht Eliane Karp sobre indulto: "PPK, tendrás que pagar por lo que hiciste" [FOTOS] PPK sobre indulto a Alberto Fujimori: "La justicia no es venganza" [FOTOS y VIDEO] Fiscalía pide incorporar en pesquisa a empresas consorciadas con Odebrecht en el caso Interoceánica Declaraciones de Marcelo Odebrecht ya se encuentran en Perú Peña Cabrera: "Testimonio de Odebrecht abrirá un nuevo surco en investigaciones"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi