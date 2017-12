/ El congresista Richard Acuña viajó a la Libertad para realizar su acostumbrado peregrinaje a Otuzco, lugar donde desde hace 9 años visita a la 'Virgen de la Puerta'.Así lo confirmó el parlamentario en su cuenta oficial en Instagram. Richard se animó a publicar varios videos de su peregrinaje, lo curioso es que lo hizo sin su inseparable Brunella Horna ."Acá estoy en mi noveno año de peregrinación, acompañado con mi mamá y mis tías, no puede en día festivo pero como siempre de la mano de la 'Virgencita de la puerta'. Vamos a ver cómo nos va al final del día", se escucha decir Richard Acuña en un video.El parlamentario contó que este peregrinaje no lo pudo realizar en las fechas centrales de la mencionada virgen pero, tras cuatro horas de caminata junto a sus hijos y su madre, logró culminarlo con éxito."Caminamos desde Casmiche por 4 horas y media; siempre juntos llegamos hasta su altar para agradecer por todo lo bueno del 2017. Gracias por tu bendición "mamita", escribió Richard Acuña .Richard AcuñaHace 9 años inicié una promesa a la Virgencita de la Puerta: perenigrar hasta su altar. Este año fue complicado ir en los días centrales, pero no quise dejar de hacerlo y fui acompañado de mis hijos y mi adorada madre. Caminamos desde Casmiche por 4 horas y media; siempre juntos llegamos hasta su altar para agradecer por todo lo bueno del 2017. Gracias por tu bendición "mamita".Una publicación compartida de Richard Acuña Núñez (@richardacuna_) el Dic 29, 2017 at 2:52 PSTPor su lado, Brunella  usó su cuenta en Instagram para invitar a sus clientas a sus tiendas para asesorarlas en sus compras de fin de año.Feliz Sábado a todos! El último del año 😱 Agradecida por todo lo bueno que me paso en este año y lo malo también que me hizo más fuerte que nunca ðŸ'ª También quiero agradecer a cada una de mi clientas por ayudarme a crecer día a día y estar siempre conmigo. Hoy las espero en mis locales con una gran variedad de vestidos para Año Nuevo! Nos vemos ðŸ'• #BHbyBrunellaHorna ➡️ @brunellahornastore ➡️ @brunellahornastoreUna publicación compartida de Brunella Horna ðŸ'• (@brunehorna) el Dic 30, 2017 at 7:01 PSTVea también ¿Marc Anthony prepara una sorpresa con Luis Miguel para el 2018? Yiddá Eslava envió tierno mensaje a Julián Zucchi por su cumpleaños Erick Elera: "Se mostrará la realidad del país" Aída Martínez y sus 10 fotos que desafían la censura en Instagram [GALERÍA] Rosángela Espinoza se prepara así para el verano [FOTOS Y VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi