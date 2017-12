Universitario de Deportes: Diego Guastavino: "Estuve dispuesto a sacrificar mucho, pero no quisieron"

El volante Diego Guastavino dedicó un mensaje de despedida a los seguidores de Universitario tras ser descartado por la institución crema para la próxima temporada, pese a su intención de permanecer en el club."Yo quise seguir y estuve dispuesto a sacrificar mucho, pero no quisieron. Queda seguir y buscar otro camino, siempre estaré para cuando la U me necesite. ¡Vamos cremas!" , destacó el mediocampista uruguayo este sábado a través de las redes sociales "Uno siempre tiene ilusiones. El mío era tener otra oportunidad, una revancha, aceptando que este 2017 no fue un año nada bueno para mí en lo deportivo. Duele, pero es así y hay que aceptarlo", acotó."Mi familia y yo estaremos eternamente agradecidos con la U y su linda gente", sentenció en la publicación Diego Guastavino , quien obtuvo el título nacional con la camiseta de Universitario en la temporada 2013.