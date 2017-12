/ Óscar Bellido , protagonista del video viral donde se le ve pintando inescrupulosamente una pared de la Bolsa de Valores de Lima , a manera de protesta contra el indulto a Alberto Fujimori , utilizó su cuenta de Facebook para ofrecer una suerte de disculpas.El joven se declaró culpable de las pintas y pidió perdón. Sin embargo, en su mensaje, también dejó en claro que su posición sobre la liberación al ex presidente."En primer lugar, quiero pedir disculpas a todos los peruanos y peruanas que se ofendieron con lo que hice, y a todos los compañeros que fueron a marchar y que sintieron que mi acto solo sirvió para desacreditar la manifestación. Sé que mi acto estuvo mal y no pienso seguir justificándolo […] Lo que hice fue un acto de indignación", manifestó.El manifestante fue enfático en dar a conocer los motivos que lo llevaron a realizar la pinta en la fachada de la BVL ."Yo manché una pared, pero nuestro presidente manchó la honra, dignidad y memoria de todos los peruanos que han sido víctimas de la dictadura fujimorista", precisó en su cuenta de Facebook Finalmente, Bellido aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades para ponerse a disposición de estas."Reitero mis disculpa, me comprometo a cumplir con todas las sanciones correspondientes y me entrego a disposición de la autoridades pertinentes", aseveró.Joven que pintó fachada de la BVL pide disculpas.Vea también ¿Cuántos nombres de peruanos están inspirados en el anime 'Cardcaptor Sakura'? ¡Ten cuidado! Este mensaje enviado por Messenger es un virus Ricky Martin se roba el show en Puerto Rico bailando de esta manera [VIDEO] Intentó suicidarse, pero es rescatado en el último segundo [VIDEO] Usuarios de Facebook no tuvieron piedad por el Día de los Inocentes [FOTOS] Instagram ahora te avisará cuando alguien haga una captura de pantalla La acción de un policía limpiando las lágrimas de mujer en protesta se viralizó [FOTO] Luciana León y su sentido mensaje a Mauricio Mulder por la muerte de su madre Video de joven que pintó bien público durante marcha se viralizó en redes Joven autista fue internado por pirotécnicos en Navidad y su madre viralizó fotoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi