/ Tras salir de la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), la premier Mercedes Aráoz confirmó que la próxima semana se conocerá al nuevo equipo ministerial, que el Ejecutivo ha denominado "gabinete de la reconciliación".Como se recuerda, días atrás el jefe del Estado adelantó, vía Twitter, que junto a Aráoz venía perfilando la conformación del equipo; de otro lado, por la noche, la primera ministra declaró que se busca un grupo más dialogante.La premier reveló que ha recibido consejos de Luis Bedoya Reyes, fundador del Partido Popular Cristiano.RESPETARÁN DECISIÓNHasta ayer, los actuales ministros desconocían si seguirían o no en su actuales cargos. Tal es el caso del titular del Ministerio de Educación (Minedu), Idel Vexler, quien anunció que no tendría ningún problema en dar un paso al costado si PPK decide que no debe continuar."Yo sigo trabajando como corresponde en la finalización del año escolar. Esperemos lo que decida el presidente", declaró a la prensa.Igualmente, Ana María Choquehuanca, ministra de la Mujer, dijo en RPP TV que el actual equipo respetará las consideraciones que se tomen al respecto."Uno puede percibir que un gabinete de la reconciliación puede ser un gabinete amplio. (…) Esto es algo muy serio, dejemos que el presidente y la premier puedan manifestar su decisión", agregó.En esa línea, Alfonso Grados, titular del Ministerio de Trabajo, manifestó en TVPerú que este nuevo equipo relanzará la confianza y mejorará las políticas públicas del Estado. "Los ministros hemos puesto nuestros cargos a disposición y confiamos en que el presidente Kuczynski y la premier tomen las mejores decisiones para el país", alegó.En tanto, la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, declaró brevemente que para la recomposición del gabinete se pasará por un diálogo previo con varios líderes políticos.SEGUIRÁN AL MARGENEn tanto, la congresista de Fuerza Popular (FP) Nelly Cuadros dijo a Perú21 que su agrupación no integrará el gabinete de la reconciliación. "Esa posibilidad no existe, nosotros hemos sido elegidos por el pueblo para ser una oposición y lo estamos haciendo con responsabilidad", agregó la parlamentaria del Cusco.Asimismo, César Villanueva, vocero de Alianza para el Progreso (APP), declaró a este medio que el 98% del actual equipo de ministros debería renovarse, "empezando por la premier Aráoz"."No creo que debe pasar por ser un gabinete multipartidario en la medida que nosotros cuestionamos al presidente Kuczynski", apuntó y descartó que APP integre dicho equipo.Por su parte, la portavoz alterna de Nuevo Perú (NP), Tania Pariona, aseveró que este gabinete es ilegal pues, aseguró, nace "de un pacto infame entre el gobierno y quienes perdieron las elecciones" para cogobernar. "Será un gabinete acéfalo porque PPK ya no es presidente de los peruanos, ha perdido la legitimidad", acotó.Al cierre de esta edición, Kuczynski siguió recibiendo la visita de políticos en su domicilio, como la ministra de Economía, Claudia Cooper.DATOS- A través de una resolución suprema, se aceptó la renuncia del consejero presidencial ad honorem, Felipe Ortiz de Zevallos.- Había sido nombrado en agosto del año pasado junto con Máximo San Román, quien también dio un paso al costado luego de que PPK indultara a Fujimori.- Idel Vexler dijo desconocer si Jorge Nieto había renunciado al gabinete.Vea también El tema de hoy: Del uso de la fuerza Cinco ideas en el país de la concha e improvisación Mario Vargas Llosa y otros escritores rechazan indulto a Alberto Fujimori No es odio ni venganza El antifujimorismo y el indulto 'Con certeza apoyamos a todos. Toledo, García, Humala, Keiko', señaló Marcelo Odebrecht según IDL-Reporteros Perdón a los "defraudados" Ministerio de Trabajo evalúa subir el sueldo mínimoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi