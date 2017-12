/ El escritor Mario Vargas Llosa , se pronunció al respecto del indulto a Alberto Fujimori otorgado por el presidente, Pedro Pablo Kuczynski . Por medio de su columna de opinión en el diario español 'El País', el autor de 'Travesuras de una niña mala', expresó su posición frente a esta situación política que vive el Perú."Hemos contribuido sin saberlo ni quererlo a llevar otra vez al poder a Fujimori y a sus huestes" El renombrado escritor, comenzó haciendo una introducción de las acusaciones por las que se le involucró al mandatario, más adelante, señaló el ambiente que se vivió durante las elecciones del 2016. "Vale la pena recordar que Kuczynski ganó las elecciones presidenciales poco menos que raspando, y gracias a que votaron por él todas las fuerzas democráticas, incluida la izquierda, creyéndole su firme y repetida promesa de que, si llegaba al poder, no habría indulto para el exdictador condenado a 25 años de cárcel por sus crímenes y violaciones a los derechos humanos. ", indicó Vargas Llosa.Más adelante, el escritor deja entre ver que el indulto ha sido negociado desde el tiempo de las elecciones, "l o que muy pocos sabían es que, al mismo tiempo que hacía estos gestos como víctima del fujimorismo, Kuzcynski negociaba a escondidas con el hijo del dictador o con el dictador mismo un sucio cambalache: el indulto presidencial al reo por "razones humanitarias" a cambio de los votos que le evitaran la defenestración. Esto explica la misteriosa abstención de los 10 fujimoristas que salvaron al presidente. " Señaló el novelista."La traición de Kuzcynski permitirá que el fujimorismo se convierta en el verdadero Gobierno del país y haga de nuevo de las suyas" Finalmente, Vargas Llosa cuenta parte de la conversación que tuvieron en Madrid junto con PPK, "la última vez que nos vimos, en Madrid, le dije: "Ojalá no pases a la historia como el presidente que amnistió a un asesino y un ladrón". Él no ha asesinado a nadie todavía y no lo creo capaz de robar, pero, estoy seguro, si llega a infiltrarse en la historia será sólo por la infame credencial de haber traicionado a los millones de compatriotas que lo llevamos a la presidencia. " Sentenció.Con la información de El PaísCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi