Durante la Ferida de Cali, Willie Colón era uno de los artistas invitados —quizás uno de los más esperados por el público—, sin embargo, al parecer los organizadores no compartían el mismo gusto y aprecio musical por lo que sucedió un repentino cambio.Colón hacía vibrar a los asistentes con su mejor repertorio, de pronto, silenciaron al cantante mientras este interpretaba 'El Gran Varón'. En el instante, entró J Balvin sin previo aviso, mientras que el salsero solo había cantado 3 canciones. A pesar de haber sido nombrado como uno de los artistas de peso del evento.REACCIONES EN REDES SOCIALES Willie Colón a través de su Twitter para disculparse con su público por lo sucedido, "Disculpas a los caleños… Estábamos listos para tocar 2 piezas más, pero nos cortaron el tiempo", aclaró.Más adelante sus seguidores comentaron a favor del salsero, resaltando su talento y trayectoria. "De acuerdo maestro, no fue culpa de él, pero uno se asquea de ver qué saquen a un músico, compositor, cantante, un grande de la fania, para darle más tiempo a un reggaetonero eso es inadmisible, los caleños pagaron para ver a sus ídolos salseros y a Carlos Vives" , escribió una usuaria.Finalmente, como todo un caballero, Colón se expresó respecto al tema en Instagram con una singular fotografía y de leyenda se lee: "Mi gente quiero aclarar que lo qué pasó en el concierto no fue culpa de @jbalvin quien siempre se ha portado muy chévere conmigo".