/ 13:11.Lima, dic. 30. El Ministerio Público y la Policía Nacional (PNP) trabajan intensamente en la unificación de sus sistemas de denuncias para casos de trata de personas, meta que permitirá un seguimiento eficaz de estos delitos y que esperan lograr en los primeros tres meses del 2018. Así lo anunció Miguel Huerta , director general de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, entidad que preside la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes a nivel nacional y que está destinando fondos importantes al logro de este objetivo. "Hay un trabajo muy intenso en la Dirección de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional ( Dirintrap ) y en el Ministerio Público para fortalecer el trabajo que se hace en estos casos. Ahora estamos enfocados en la unificación de los sistemas de denuncias", comentó. El experto se refiere al Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines ( RETA ) de la Policía Nacional y al Sistema de Información Estratégica sobre Trata de Personas ( SISTRA ) del Ministerio Público. "Ambos sectores hemos estado reformulando nuestro sistema de registro porque este año, con la dación del DL 1323 , se han incorporado nuevos tipos penales y hemos tenido que integrar otros módulos de denuncia ", anotó. Puno: estrenan programa radial contra la trata de personas en varios idiomas Explicó que hasta antes de dicha norma, las denuncias eran únicamente por trata de personas, pero que ahora pueden hacerse por cada etapa o fase del proceso que lleva a la consumación del delito. Sanción para todos los actores "Ahora tenemos otros tipos penales como la explotación sexual, la explotación en condiciones de servidumbre y esclavitud, el trabajo forzoso (que no había) y además hemos integrado el tráfico ilícito de migrantes que ya existía, pero no estaba contemplado en la versión anterior del RETA , ahora sí". Detalló que la cadena de delitos de trata de personas compromete a quien convence a la familia de llevar o secuestrar a la víctima para que otra, probablemente, la recibe en el lugar de explotación , al igual que quien la retiene. Otra, finalmente, será quien la explote. "Ahora es posible el registro de todos los actores que forman parte de la cadena". El funcionario indicó que la reformulación de los sistemas se inició hace algunos meses y que el del RETA debe estar listo en las primeras semanas del nuevo año. Poderes judiciales de Perú y Ecuador se unen para combatir la trata de personas "Paralelamente, el Ministerio Público ha estado trabajando en la reformulación del SISTRA . Nuestros técnicos han estado colaborando mutuamente con el objetivo de que, una vez hayamos concluido la reformulación de nuestros sistemas, estos se puedan integrar. Esperamos que se dé en el primer trimestre de este año ", subrayó. Un mejor monitoreo Dijo que la unificación de los sistemas permitirá hacer un mejor monitoreo de casos. "La mayoría de las veces, la policía concluía su accionar con la transferencia del caso al Ministerio Público . Por su lado, el Ministerio Público recogía el caso, pero no tenía todos los antecedentes de información que la Policía podría haber registrado. Había otros casos que ingresaban directamente al Ministerio Público, sin conocimiento de la Policía". Huerta manifestó que, con la integración de los registros, se tendrá finalmente claro la ruta que siga cada caso. "El Ministerio Público va a poder arrastrar documentación y todos los actuados policiales , así como el atestado e informe policial, por ejemplo, si se registró un peritaje. La actualización del RETA está casi concluido y estamos seguros de que la unificación de sistema estará listo muy pronto", indicó. También en Andina:Municipalidad de Lima crea comisión para luchar contra la trata de personas https://t.co/I9zXafAXyh pic.twitter.com/ymlvoIVDaU- Agencia Andina (@Agencia_Andina) 25 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi