/ Un video de Facebook muestra cómo una mujer golpea a un joven que le habría robado en Juliaca , Puno . Según la página 'Agencia de Fotografía Clicks', el supuesto ladrón trató de defenderse de la mujer excusándose en que todo se trataba de un a broma por el Día de Los Inocentes."¿Día de los inocentes? Capturan a la drones pero ellos afirman que fue una bromita en Puno, Juliaca. ¡Lo atan a las rejas, lo azotan e intentan lincharlo y se excusa diciendo que fue una broma por el Día de los Inocentes", se lee en la página que difundió el video en Facebook Hasta el momento no se tiene información si esto habría sido cierto, pero lo que sí se ve en la grabación es que el hombre trata de defenderse de los azotes de la iracunda mujer con explicaciones que no la convencieron."Voy a hacer una broma, ¿no?, ¿no? Tu lo que has querido hacer es robar mi trabajo", se le escucha decir a la mujer después de que el joven le da explicaciones que no se logran escuchar.En un primer momento se ve que una segunda mujer le echa agua encima al supuesto delincuente, mientras que la primera le da de azotes en varias partes del cuerpo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi