El procurador anticorrupción Amado Enco indicó que el expresidente Alberto Fujimori debe al Estado peruano más de 51 millones de soles como concepto de reparación civil por los delitos que fue procesado en 1999 y 2000.Como se sabe, Alberto Fujimori fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió al exmandatario Alberto Fujimori durante la víspera de Navidad.Enco explicó que el monto de 51 millones 682 mil soles comprende la suma de lo contemplado inicialmente por el Poder Judicial (27 millones 470 mil soles) y los intereses que se acumularon en el tiempo, debido al no pago del indultado exmandatario."Haciendo una liquidación de esos intereses por la reparación civil que tiene pendiente con el Estado, actualmente suman a la fecha 51 millones 682 mil 222 soles", dijo en RPP.Asimismo, señaló que el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski "podrá perdonar la pena, pero no condonar la deuda que tiene" el padre de Keiko Fujimori, "porque esta es una facultad exclusiva de la víctima"."Las sentencias fueron dictadas en mérito a una aceptación de responsabilidad penal del entonces procesado Alberto Fujimori (…). En consecuencia, aceptó también el pago de esta obligación con el Estado, de la reparación civil", recalcó. En otro momento, recordó que en el año 2012 se ordenó el embargo de dos inmuebles de Fujimori, ubicados en los distritos de San Borja y Ate. No obstante, dicho proceso no se concretó, debido a la presentación de otros presuntos dueños de los domicilios.CIFRA. 27 millones 470 mil era el monto inicial impuesto por el Poder Judicial en 1999 y 2000.