Despreocupado, desaliñado y prepotente. "Toño" reafirma su posición sobre su relación con las mujer es frente a sus amigos. "A mi edad no estoy para sufrir por una mujer , estoy para que ellas sufran por mí", asevera el personaje, intentando convencerse de su autoridad sobre el sexo femenino.Diego Bertie, quien caracteriza al personaje en la película ¡Qué difícil es amar!, sabe que en la práctica todo es al revés, y que esta película muestra una mirada sobre la forma en que los hombres afrontan sus relaciones.¿Cuál es tu papel en ¡Qué difícil es amar!? Yo hago uno de los tres amigos (junto a Óscar López Arias y Valentín Prado) que vivimos en un departamento. Somos de generaciones distintas. Es una historia de hombres y sus amores, conflictos sentimentales y vivencias. Son personalidades opuestas. Cuando se juntan tres hombres, no hay edades, y seguimos siendo un desastre.¿Es una visión masculina de las relaciones? En parte, porque cada uno tiene sus historias de amor. Cada uno tiene sus teorías, que al final se van quebrando. Son hombres que hablan de mujer es y les importa cualquier cosa, pero saben que no pueden vivir sin ellas. Nos burlamos del seudomachismo entre hombres, pero que en la práctica no es real. Necesitamos enamorarnos, que nos dominen, que nos decepcionen. La idea de la película es una eterna negociación y crecimiento.¿Qué tanto hay de ti en esta producción? Me gustó entrar en el código del personaje. Mi comportamiento, hace muchos años, dejó de ser tan machista como solía ser en una época. Conectarme con ese momento de mi vida me hizo recordar el colegio. Me costó un poco porque soy muy abierto en ese sentido. Tuve que retroceder en el tiempo, más adolescente, caótico, fintero. En la cinta soy como el papá de los otros dos personajes. Su comportamiento es como el de personas de 18 años o menos. Es eso que tenemos los hombres de no asumir nuestra parte femenina y somos un caos pensando que nunca nos vamos a dejar dominar, cuando no es así.En esta cinta trabajas con Korina Rivadeneira y Milett Figueroa, ¿cómo las has visto en la actuación? Uno nunca termina de aprender cuando es actor. Siempre vas mejorando, puliendo y creciendo con todos los personajes o papeles que te tocan hacer. Ellas se esfuerzan bastante por lo que quieren lograr y lo pueden conseguir, de eso estoy seguro. En la película tengo más escenas con Korina, porque es como un juego la relación que tenemos. Con Milett actúo más en la serie De vuelta al barrio.Durante tus inicios en el cine peruano, actuaste en películas como Reportaje a la muerte, Todos somos estrellas, Sin compasión o Bajo la piel, ¿extrañas hacer drama o cine de autor? Durante muchos años estuve ligado al cine de autor, a un espacio en el que el drama era muy fuerte y eso también te afecta un poco. Ahora me encuentro haciendo producciones más ligeras y no es algo que sea incorrecto. Un actor debe estar preparado para hacer todo tipo de producciones y estoy disfrutando esta etapa en mi carrera.¿Tienes pensado retomar tu carrera como cantante? Sí, he pensado en retomar mi carrera como cantante, me lo han propuesto en algunas oportunidades. Con respecto a una reunión con Imágenes (su banda) está descartado, porque todos tenemos proyectos y sería demasiado complicado.¿Qué otros proyectos tienes para el 2018? Por ahora estoy enfocado en la serie De vuelta al barrio, debido a que el trabajo en la producción (de América TV) es bastante fuerte y también hay la distancia, que es un factor determinante (Pachacámac). No tengo mucho tiempo para hacer otras cosas.CIFRA. 11 de enero se estrena la película ¡Qué difícil es amar! a nivel nacional.Diego bertie, actorHa trabajado en diferentes ficciones nacionales como telenovelas, series y películas. Además, también ha actuado en otros países. En sus inicios, estuvo dedicado a la música.