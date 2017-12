/ Luego que se reveló el audio de la declaración de Marcelo Odebrecht ante autoridades del Ministerio Público del Perú, en el que confirma las intenciones del empresario brasileño de apoyar la campaña electoral de Alan García , Alejandro Toledo y Ollanta Humala, pero en especial de Keiko Fujimori , los líderes de Fuerza Popular y el Apra involucrados en dichos testimonios, respondieron al respecto a través de las redes sociales A decir de Keiko Fujimori ek exdirector de Odebrecht solo especula. "Marcelo Odebrecht en mi caso especula, muestra intenciones pero no hechos. No me conoce, ni me dio dinero. Ante la pregunta: ¿Sabe si el pago fue realizado a ella? Respuesta contundente: No", escribió en su cuenta de Twitter la excandidata presidencial por FP.El exmandatario Alan García hizo lo propio y señala en su tuit que Marcelo Odebrecht no habla de coimas y que él no se vendió como otros. "Total, Odebrecht no menciona ningún hecho concreto, coima ni aporte a Alan Garcia. A otros US20', US3', Westfield, etc. Ellos se venden, yo no. Lo demás es humo ("No puedo precisar", "No puedo decir cómo", "No lo sé"). Y nada de los "AG" que, según los malvados, eran la prueba", indicó.Según el audio difundido por IDL Reporteros , Marcelo Odebrecht señaló su interés de repetir el modelo del pago de sobornos a autoridades de gobierno para lograr ejecutar más obras públicas a través de la constructora brasileña, por ello "apoyó" a todos los candidatos.Sin embargo, agregó que el interés (de apoyar) a Keiko Fujimori era mayor: "Lo que yo se es que en ese contexto le dije (a Jorge Barata) que apoye más a Keiko para hacer el mismo proceso que en Venezuela ". " Es casi seguro que dimos contribución a su campaña y partido", dijo Odebrecht sobre Keiko Fujimori.Empresario brasileño también aceptó que se reunió con expresidente Alan García seis o siete veces y que "sí se le apoyó".Total, Odebrecht no menciona ningún hecho concreto, coima ni aporte a Alan Garcia. A otros US20', US3', Westfield, etc. Ellos se venden, yo no.Lo demás es humo ("No puedo precisar", "No puedo decir cómo", "No lo sé"). Y nada de los "AG" que, según los malvados, eran "la prueba"— Alan García (@AlanGarciaPeru) 30 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi