Trabajador de VTV:"Durante todo el mes de noviembre tuvimos el rodaje y la grabación de nuestra cuña navideña… Allí participaron todas las trabajadoras y los trabajadores de todas las áreas: personal obrero, administrativo, técnicos, operativos, anclas, periodistas, productores… la cuña fue hecha con mucho cariño… incluimos también al personal que hace vida dentro de VTV: los de la cafetería Venezuela , creo que también Aparecen por ahí algunas personas del banco del tesoro, también aparecen los niños del maternal, las maestras, en fin nos unimos todos muy contentos con mucho cariño con mucho amor para grabar esa cuña.""Eso sucedió cuando Villegas aún era el presidente del canal luego el presidente Maduro quito a Villegas del MINCI y en su lugar puso a Jorge Rodríguez y éste a su vez puso como presidente del canal a Freddy Ñáñez hasta ahí todo bien, pero resulta que después que tuvimos un mes de rodaje, que nos esmeramos con la cuña, la grabamos y editamos. Cuando ya estaba lista, resulta que al nuevo presidente del Canal no le gustó la cuña y la tiró para el techo como se dice en el mundo televisivo y ahora están grabando otra cuña…""Ñañez se trajo a toda la gente de la Villa del cine, se trajo a unos arlequines, a unos payasos, a unos bufones, como que si fuera un mensaje navideño pero de la gente que trabaja en el nuevo circo de Caracas. No tenemos nada en contra de la cultura del arte no tenemos nada en contra de las expresiones culturales pero consideramos que fue un irrespeto…""Nos sentimos tristes y a la vez nos sentimos disgustados, hay un malestar general en la planta por ese desprecio que pensamos nos han hecho tanto así que ahora en esta nueva cuña la mayoría de los trabajadores no quieren participar… La gente de la Villa del cine ha tenido que traerse gente de afuera porque Ninguno de los trabajadores quiere aparecer en la cuña nueva.""Todos queremos que nuestra cuña, la que grabamos, la auténtica, que sea la que salga al aire pero no tenemos manera de hacerlo, algo parecido pasó en ANTV y al jefe de operaciones por haber colocado la cuña, haberla lanzado desde su cuenta personal de Twitter lo volaron, le pidieron el cargo… Me refiero al Búho.El Búho era el jefe de operaciones de ANTV y lo volaron por eso."Somos los trabajadores de VTV y ANTV, Somos el Búho, SOMO CARACAS EN REBELDÍA.video extraído en baja resolución (pixelado)

